Рубио обсудит с Данией и Гренландией вопросы безопасности острова

Госсекретарь США Марко Рубио в ближайшие две недели проведет переговоры с руководством Дании и Гренландии, на которых планируется обсудить вопросы, связанные с безопасностью острова. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, встреча может состояться уже на следующей неделе либо в течение двух недель. Вэнс подчеркнул, что Вашингтон рассматривает Гренландию как территорию, имеющую ключевое значение не только для противоракетной обороны США, но и для глобальной системы безопасности, и считает, что к ее защите необходимо относиться более серьезно.

СМИ: США обсуждали выплаты жителям Гренландии до $100 тысяч

Обострение дискуссии вокруг статуса Гренландии началось в конце 2025 года после назначения спецпосланника США по острову и заявлений о возможности его вхождения в состав США. Эти высказывания вызвали резкую реакцию в Копенгагене и Нууке, где подчеркнули недопустимость посягательств на территориальную целостность и суверенитет.

Гренландия остается частью Датского королевства, обладая широкой автономией и правом самостоятельного определения внутренней политики. Власти острова ранее заявляли, что вопрос о передаче суверенитета не рассматривается, несмотря на давление со стороны Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».

