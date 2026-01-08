Рубио обсудит с Данией и Гренландией вопросы безопасности острова

Госсекретарь США Марко Рубио в ближайшие две недели проведет переговоры с руководством Дании и Гренландии, на которых планируется обсудить вопросы, связанные с безопасностью острова. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, встреча может состояться уже на следующей неделе либо в течение двух недель. Вэнс подчеркнул, что Вашингтон рассматривает Гренландию как территорию, имеющую ключевое значение не только для противоракетной обороны США, но и для глобальной системы безопасности, и считает, что к ее защите необходимо относиться более серьезно.