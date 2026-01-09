Трамп отпустил россиян с захваченного танкера «Маринера»

При этом на борту все еще остаются несколько граждан Грузии и примерно два десятка украинцев. 

Президент США Дональд Трамп освободил россиян, находившихся на борту задержанного в Северной Атлантике танкера. Это произошло после обращения России к американскому руководству. Однако сам танкер все еще задержан. По словам Трампа, оттуда уже вывозят нефть.

ТРАМП ОТПУСТИЛ РОССИЯН

9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, что американский президент Дональд Трамп освободил двух россиян из состава экипажа танкера «Маринера». По ее словам, это было сделано в ответ на обращение России. В МИД РФ выразили благодарность руководству США.

При этом Захарова подчеркнула, что Москва приступает к срочной практической проработке вопросов, связанных со скорейшим возвращением россиян домой. После освобождения российских граждан среди задержанных членов экипажа все еще остаются примерно 20 граждан Украины и несколько граждан Грузии.

Между тем Трамп заявил, что с танкера уже разгружают нефть, пишет RT. При этом, по его словам, российские подлодка и эсминец, сопровождавшие «Маринеру», быстро отошли, когда ВС США захватили танкер.

Днем ранее МИД РФ выразило обеспокоенность в связи с захватом танкера, на борту которого в том числе находились россияне.

«Решительно отвергаем подобные замашки. Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море», - говорилось в сообщении.

В МИД России выразили серьезную обеспокоенность в связи с захватом «Маринеры» и указали на то, что результатом может стать «лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике». Кроме того, в ведомстве потребовали обеспечить гуманное и достойное обращение с входившими в состав экипажа танкера россиянами и «не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину».

Российские дипломаты подчеркнули, что останавливать и досматривать судно в открытом море возможно только по согласованию с государством, под чьим флагом оно следовало, передает RT. В данном случае это Россия, выдавшая танкеру соответствующее разрешение 24 декабря прошлого года, и неоднократно проинформировавшая об этом американские власти.

ЗАХВАТ «МАРИНЕРЫ»

Американские военные высадились на борт «Маринеры» 7 января. После этого связь с экипажем танкера была утеряна. Судно получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря 2025 года. До этого оно было зафрахтовано частным трейдером под флагом Гайаны.

По словам председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, «Маринера» попал под временный флаг РФ, потому что искал защиты от незаконных американских санкций.

«Очевидно, из-за чего он попал под "временный флаг" России: под угрозой захвата искал защиты от американских незаконных санкций», - написал российский политик в своем Telegram-канале.

В Минтрансе России подтвердили, что у «Маринеры» было временное разрешение на плавание под российским флагом, передает RT. В ведомстве заметили, что ВМС США высадились на судно в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств. Отмечается, что это является нарушением нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Согласно информации европейского командования ВС США, судно было задержано якобы в связи с «нарушением американских санкций», напоминает RT. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 января объявила, что экипаж задержанного танкера могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный США танкер «Маринера» притворился российским для того, чтобы обойти американские санкции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

