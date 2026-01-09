Трамп отпустил россиян с захваченного танкера «Маринера»

ТРАМП ОТПУСТИЛ РОССИЯН

9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, что американский президент Дональд Трамп освободил двух россиян из состава экипажа танкера «Маринера». По ее словам, это было сделано в ответ на обращение России. В МИД РФ выразили благодарность руководству США.

При этом Захарова подчеркнула, что Москва приступает к срочной практической проработке вопросов, связанных со скорейшим возвращением россиян домой. После освобождения российских граждан среди задержанных членов экипажа все еще остаются примерно 20 граждан Украины и несколько граждан Грузии.