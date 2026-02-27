«Сам факт, что США как крупнейшая страна в мире 65 лет пытается «душить» не просто отдельных руководителей, а всех. Они провели более сотни терактов, а теперь решили «удушить» целый народ, 10 миллионов. Этот омерзительный поступок не может не возмущать, не может страна называться цивилизованной, демократичной, если целый народ «берут за горло». Это недопустимо. Любой честный человек, любое государство должно сказать, что это недопустимо. Мы каждый год вносим резолюцию. Если можно так с Кубой, если можно похищать президента Венесуэлы, то можно расправляться и с другими. Против этого есть только один прием – максимальная солидарность сил, у которых есть воля к сопротивлению», - отметил он.

По его словам, не стоит бояться «поссориться» с американцами, так как они признают только сильных и волевых.

«Мы в рамках БРИКС и ШОС имеем полную возможность сказать американцам, что надо искать мирное решение. Что значит поссориться с США? Мы не можем сдавать своих союзников и друзей. Если мы с кем-то договариваемся, подставлять никого нельзя. США не участвуют в наших санкциях или не участвуют в спецоперации на Украине? Они во всем участвуют. Мы за мир, но надо помнить, что Америка признает только умных, сильных и волевых», - добавил собеседник НСН.

Энергетическая блокада Кубы - геноцид кубинского народа, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом она заявила на встрече со спецпредставителем президента и главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей.

