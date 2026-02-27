Признают только силу: Зюганов призвал не бояться поссориться с США из-за Кубы
Геннадий Зюганов заявил НСН, что Россия в рамках БРИКС и ШОС имеет полную возможность сказать американцам, что надо искать мирное решение.
Россия не может позволить США «душить» отдельных руководителей и целые народы, как это происходит с Кубой и Венесуэлой, заявил НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее Зюганов в интервью ИС "Вести" заявил, что блокада Кубы — это "позор американской цивилизации", который продолжается уже 65 лет. Он отметил, что Россия будет продолжать помогать "разблокировать" остров, так как Куба является морально-политическим примером для всего человечества. Он уточнил, что Россия может вести переговоры по этому вопросу с США.
«Сам факт, что США как крупнейшая страна в мире 65 лет пытается «душить» не просто отдельных руководителей, а всех. Они провели более сотни терактов, а теперь решили «удушить» целый народ, 10 миллионов. Этот омерзительный поступок не может не возмущать, не может страна называться цивилизованной, демократичной, если целый народ «берут за горло». Это недопустимо. Любой честный человек, любое государство должно сказать, что это недопустимо. Мы каждый год вносим резолюцию. Если можно так с Кубой, если можно похищать президента Венесуэлы, то можно расправляться и с другими. Против этого есть только один прием – максимальная солидарность сил, у которых есть воля к сопротивлению», - отметил он.
По его словам, не стоит бояться «поссориться» с американцами, так как они признают только сильных и волевых.
«Мы в рамках БРИКС и ШОС имеем полную возможность сказать американцам, что надо искать мирное решение. Что значит поссориться с США? Мы не можем сдавать своих союзников и друзей. Если мы с кем-то договариваемся, подставлять никого нельзя. США не участвуют в наших санкциях или не участвуют в спецоперации на Украине? Они во всем участвуют. Мы за мир, но надо помнить, что Америка признает только умных, сильных и волевых», - добавил собеседник НСН.
Энергетическая блокада Кубы - геноцид кубинского народа, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом она заявила на встрече со спецпредставителем президента и главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей.
Горячие новости
- Без ареста и срока: Как рождение ребенка отразится на приговоре Лерчек
- Юлианна Караулова назвала любимые детективные сериалы
- Какие смартфоны подорожают в России из-за дефицита памяти на рынке
- СМИ: Евросоюз пытался помешать возвращению Дмитриева из Женевы
- На всех не хватает: С какими трудностями сталкиваются родители при усыновлении
- Признают только силу: Зюганов призвал не бояться поссориться с США из-за Кубы
- «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Челси» в очередном раунде Лиге чемпионов
- В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за травму из-за гололеда
- Продюсер Рудченко назвал причину падения гонораров Кадышевой
- Ракетную опасность впервые объявили в Свердловской области и Пермском крае