«Предлагали изгнание»: В США начали разработку плана по управлению Венесуэлой
Атака Венесуэлы со стороны США может стать предтечей третьей мировой войны, полагают эксперты.
Команда американского лидера Дональда Трампа разрабатывает план по управлению Венесуэлой после того, как был захвачен ее президент Николас Мадуро. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила газета The Wall Street Journal.
В частности, уточняет издание, в работе над планом принимают участие министр обороны США Пит Хегсет, советник по внутренней безопасности Стивен Миллер и госсекретарь Марко Рубио.
Ранее Трамп заявил, что США планируют управлять Венесуэлой, пока не будет обеспечен «безопасный, надлежащий и разумный» переход власти.
По Конституции, власть в Венесуэле перешла к вице-президенту страны Делси Родригес. Она была приведена к присяге 3 января, а Верховный суд признал ее исполняющей обязанности президента.
При этом Трамп пообещал в ходе пресс-конференции не вводить войска в Венесуэлу, если Родригес согласится на сотрудничество с Вашингтоном. Президент США также заявил, что такое согласие уже было получено.
Вместе с тем Родригес отметила, что Венесуэла не вернется в состояние колонии, и потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его супругу Силию Флорес. Она также заявила о готовности защищать природные ресурсы Венесуэлы.
Напомним, взрывы в столице Венесуэлы Каракасе прогремели в ночь на 3 января. США, согласно заявлениям Трампа, нанесли по Каракасу масштабные удары, а Мадуро и Флорес были вывезены из страны.
Самолет с Мадуро и Флорес приземлился на авиабазе Стюарт (штат Нью-Йорк). Сейчас лидер Венесуэлы вместе с первой леди находятся в следственном изоляторе в Бруклине. По данным портала Axios, президент Венесуэлы и первая леди могут находиться в одном изоляторе с рэпером P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) и сообщницей финансиста Джеффри Эпштейна.
Как отметила генпрокурор США Памела Бонди, Мадуро может представить перед судом уже 5 января, сообщает кабельный вещатель NewsNation. Из судебных документов следует, что президенту Венесуэлы грозит до четырех пожизненных сроков. Мадуро обвиняют в «заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов».
Поводом для обострения отношений Венесуэлы и США послужило то, что Вашингтон стал регулярно задействовать свои войска для уничтожения якобы перевозивших наркотики катеров в Карибском море. Также Белый дом позволил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле, целью которых была дестабилизация правительства Мадуро.
Кроме того, президент США объявил в середине декабря 2025 года руководство Венесуэлы террористической организацией. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные средства, землю и нефть.
Между тем в Венесуэле полагают, что США напали на страну с целью получить контроль над минеральными ресурсами и нефтью. Так, МИД Венесуэлы запросил срочное заседание Совбеза ООН и выразил намерение обратиться в иные международные организации.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто подчеркнул, что жертвами атаки стали как военнослужащие, так и мирные жители. Как сообщает газета The New York Times, в венесуэльском правительстве заявили о том, что в результате атак США в ночь на 3 января погибли не менее 40 военных и мирных жителей, данных о пострадавших нет.
В свою очередь Трамп заверил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, что в ходе операции в Венесуэле не погиб ни один американский военнослужащий, однако допустил, что некоторые солдаты могли быть ранены. По данным источников The New York Times, пострадали около шести солдат армии США.
ПРЕДЛАГАЛИ «ПОЗОЛОЧЕННОЕ ИЗГНАНИЕ»
Тем временем появилась информация, что в конце декабря американские власти предлагали Мадуро немедленно покинуть свой пост и уйти в изгнание в Турцию, однако он «яростно отверг этот план». Об этом со ссылкой на близкие к переговорам американские и венесуэльские источники, сообщила газета The New York Times.
Предложения уйти с поста поступали и со стороны Мадуро, уточняет издание РБК, причем еще в середине ноября. Условием президента Венесуэлы было то, что он сложит полномочия в течение двух-трех лет, однако в Вашингтоне настаивали на немедленном уходе Мадуро.
МИРОВАЯ РЕАКЦИЯ
Вместе с тем атака на Венесуэлу подверглась критике как в США, так и по другую сторону океана.
Так, подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил на своем YouTube-канале, что операция в Венесуэле началась под надуманным и сфабрикованным предлогом. «Это не о том, чтобы спасти Америку от наркотиков. Просто поймите, что все целиком и полностью сфабриковано», — подчеркнул он.
Военнослужащий также указал на то, что реакция официальных лиц в Вашингтоне была бы совершенно иной, если бы то же самое кто-то совершил против самой Америки. Сама форма проведения операции и ее публичное освещение однозначно указывают на ее истинные мотивы, убежден Дэвис.
Не нашли понимания действия Трампа и в России. Так, МИД России выступил с резким осуждением действий Вашингтона. В соответствующем документе атака на Венесуэлу оценивается как акт вооруженной агрессии, вызывающий не только осуждение, но и глубокую озабоченность.
Предлоги, объясняющие действия Вашингтона, в российском МИД назвали несостоятельными: по мнению министерства, «идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости».
Сейчас в первую очередь важно не допустить дальнейшую эскалацию конфликта, убеждены в российском дипломатическом ведомстве; необходимо искать выход из положения путем диалога. В министерстве отметили, что все претензии должны разрешаться через диалоговые механизмы, а Россия готова оказать всестороннюю поддержку.
«Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне», — отметили в МИД.
НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ?
Тем временем, по мнению ряда экспертов, конфликт между США и Венесуэлой — лишь «первая ласточка» череды роковых для человечества событий, которые предстоит пережить в 2026 году. Мир стоит на пороге глобальной катастрофы, сообщает британское издание Daily Star со ссылкой на мнение ряда экспертов.
Отмечается, что сегодня в мире существуют пять зон, где локальные столкновения способны трансформироваться в третью мировую войну.
Особенно тревожит экспертов положение дел в Европе, а именно в районе Финского залива и прилегающих территорий. По мнению экс-офицера британской военной разведки Филипа Ингрэма, столкновения могут начаться с диверсий на континенте, которые впоследствии выльются в открытый военный конфликт.
Внушает опасения и положение в Карибском море. Захватом Мадуро Вашингтон продемонстрировал готовность упрочить влияние в регионе, используя для этого стратегические бомбардировщики B-52.
Кроме того, серьезные риски зарождения третьей мировой войны сохраняются и на Ближнем Востоке: сообщается о якобы готовности Ирана перекрыть Ормузский пролив — здесь проходит около 20% мирового потребления нефти. Также эксперты обеспокоены возможным конфликтом между Южной Кореей и Северной Кореей, а в Азии Китай может начать военные действия против Тайваня.
