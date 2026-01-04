Напомним, взрывы в столице Венесуэлы Каракасе прогремели в ночь на 3 января. США, согласно заявлениям Трампа, нанесли по Каракасу масштабные удары, а Мадуро и Флорес были вывезены из страны.

Самолет с Мадуро и Флорес приземлился на авиабазе Стюарт (штат Нью-Йорк). Сейчас лидер Венесуэлы вместе с первой леди находятся в следственном изоляторе в Бруклине. По данным портала Axios, президент Венесуэлы и первая леди могут находиться в одном изоляторе с рэпером P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) и сообщницей финансиста Джеффри Эпштейна.

Как отметила генпрокурор США Памела Бонди, Мадуро может представить перед судом уже 5 января, сообщает кабельный вещатель NewsNation. Из судебных документов следует, что президенту Венесуэлы грозит до четырех пожизненных сроков. Мадуро обвиняют в «заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов».

Поводом для обострения отношений Венесуэлы и США послужило то, что Вашингтон стал регулярно задействовать свои войска для уничтожения якобы перевозивших наркотики катеров в Карибском море. Также Белый дом позволил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле, целью которых была дестабилизация правительства Мадуро.

Кроме того, президент США объявил в середине декабря 2025 года руководство Венесуэлы террористической организацией. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные средства, землю и нефть.

Между тем в Венесуэле полагают, что США напали на страну с целью получить контроль над минеральными ресурсами и нефтью. Так, МИД Венесуэлы запросил срочное заседание Совбеза ООН и выразил намерение обратиться в иные международные организации.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто подчеркнул, что жертвами атаки стали как военнослужащие, так и мирные жители. Как сообщает газета The New York Times, в венесуэльском правительстве заявили о том, что в результате атак США в ночь на 3 января погибли не менее 40 военных и мирных жителей, данных о пострадавших нет.

В свою очередь Трамп заверил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, что в ходе операции в Венесуэле не погиб ни один американский военнослужащий, однако допустил, что некоторые солдаты могли быть ранены. По данным источников The New York Times, пострадали около шести солдат армии США.

ПРЕДЛАГАЛИ «ПОЗОЛОЧЕННОЕ ИЗГНАНИЕ»

Тем временем появилась информация, что в конце декабря американские власти предлагали Мадуро немедленно покинуть свой пост и уйти в изгнание в Турцию, однако он «яростно отверг этот план». Об этом со ссылкой на близкие к переговорам американские и венесуэльские источники, сообщила газета The New York Times.

Предложения уйти с поста поступали и со стороны Мадуро, уточняет издание РБК, причем еще в середине ноября. Условием президента Венесуэлы было то, что он сложит полномочия в течение двух-трех лет, однако в Вашингтоне настаивали на немедленном уходе Мадуро.