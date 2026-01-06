СМИ: США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы
Американские власти могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы, сообщает Politico.
По данным издания, риск захвата острова считается реальным и связан с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре 2026 года и 250-летием независимости страны, которое будет отмечаться 4 июля.
Как заявил управляющий директор компании Eurasia Group Муджтаб Рахман, администрация Белого дома обладает широким арсеналом инструментов для воздействия на Гренландию, а потому риск «реален и серьезен».
Ранее спецпосланник президента США подтвердил намерение присоединить Гренландию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
