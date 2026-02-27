Продюсер Рудченко назвал причину падения гонораров Кадышевой
Гонорары народной артистки РФ Надежды Кадышевой снизились из-за того, что на мероприятиях она выступает с сыном. Об этом «Газете.Ru» рассказал продюсер Павел Рудченко.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что гонорар певицы упал с 15 до 8 млн рублей, он отметил, что заказчики вместо неё получают Григория Костюка.
«Они хотят видеть саму Кадышеву. А с учётом того, что ей тяжело выносить полную концертную программу, она чуть ли не половину выступления отдает своему сыну», — указал Рудченко.
Продюсер добавил, что также следует учесть падение популярности Кадышевой среди молодёжи.
Ранее концертный директор Кадышевой Владислав Дорофеев заявил о прекращении сотрудничества с певицей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Без ареста и срока: Как рождение ребенка отразится на приговоре Лерчек
- Юлианна Караулова назвала любимые детективные сериалы
- Какие смартфоны подорожают в России из-за дефицита памяти на рынке
- СМИ: Евросоюз пытался помешать возвращению Дмитриева из Женевы
- На всех не хватает: С какими трудностями сталкиваются родители при усыновлении
- Признают только силу: Зюганов призвал не бояться поссориться с США из-за Кубы
- «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Челси» в очередном раунде Лиге чемпионов
- В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за травму из-за гололеда
- Продюсер Рудченко назвал причину падения гонораров Кадышевой
- Ракетную опасность впервые объявили в Свердловской области и Пермском крае