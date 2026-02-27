Продюсер Рудченко назвал причину падения гонораров Кадышевой

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что гонорар певицы упал с 15 до 8 млн рублей, он отметил, что заказчики вместо неё получают Григория Костюка.

«Они хотят видеть саму Кадышеву. А с учётом того, что ей тяжело выносить полную концертную программу, она чуть ли не половину выступления отдает своему сыну», — указал Рудченко.

Продюсер добавил, что также следует учесть падение популярности Кадышевой среди молодёжи.

Ранее концертный директор Кадышевой Владислав Дорофеев заявил о прекращении сотрудничества с певицей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

