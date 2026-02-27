Очень многие семьи хотят усыновить именно новорожденного ребенка, а таких детей не так много, поэтому возникает некое ограничение, к тому же есть вопросы к прозрачности информирования приемных родителей о здоровье ребенка и его биологических родителей. Об этом НСН рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Пятая часть россиян (20%) не исключают возможности усыновить ребенка, еще 4% с уверенностью заявляют, что хотели бы это сделать, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ВЦИОМ. Опрос проводился в декабре 2025 года, в нем приняли участие 1,6 тысяч россиян старше 18 лет из всех регионов страны. При этом 60% респондентов уверенно заявляют о своем нежелании брать в семью приемного ребенка. Буцкая раскрыла, каких детей усыновляют чаще, а какие категории пристроить сложнее всего.

«Есть очень много семей, кто хотел бы усыновить ребенка, особенно новорожденного. У нас сейчас дети, которые остались неусыновленными, не взятыми под опеку, и находятся в органах социальной защиты, это в основном либо очень больные детишки, либо это братья, сестры, потому что обычно ребят не разделяют. Поэтому это самая сложная категория с точки зрения усыновления детей. Меня восхищает, что 20% могут на себя это примерить, потому что это очень серьезный шаг. Считайте, это 2 из 10, кто готов усыновить ребенка», - рассказала она.