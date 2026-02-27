На всех не хватает: С какими трудностями сталкиваются родители при усыновлении
Татьяна Буцкая раскрыла НСН, что сложнее всего пристроить в приемные семьи детей с серьезными заболеваниями, а также братьев и сестер, так как их нельзя разделять.
Очень многие семьи хотят усыновить именно новорожденного ребенка, а таких детей не так много, поэтому возникает некое ограничение, к тому же есть вопросы к прозрачности информирования приемных родителей о здоровье ребенка и его биологических родителей. Об этом НСН рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
Пятая часть россиян (20%) не исключают возможности усыновить ребенка, еще 4% с уверенностью заявляют, что хотели бы это сделать, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ВЦИОМ. Опрос проводился в декабре 2025 года, в нем приняли участие 1,6 тысяч россиян старше 18 лет из всех регионов страны. При этом 60% респондентов уверенно заявляют о своем нежелании брать в семью приемного ребенка. Буцкая раскрыла, каких детей усыновляют чаще, а какие категории пристроить сложнее всего.
«Есть очень много семей, кто хотел бы усыновить ребенка, особенно новорожденного. У нас сейчас дети, которые остались неусыновленными, не взятыми под опеку, и находятся в органах социальной защиты, это в основном либо очень больные детишки, либо это братья, сестры, потому что обычно ребят не разделяют. Поэтому это самая сложная категория с точки зрения усыновления детей. Меня восхищает, что 20% могут на себя это примерить, потому что это очень серьезный шаг. Считайте, это 2 из 10, кто готов усыновить ребенка», - рассказала она.
Также Буцкая рассказала, с какими еще трудностями сталкиваются приемные родители и поделилась, что «Совет матерей» продумывает меры поддержки для беременных женщин, которые по каким-то причинам не хотят оставлять ребенка.
«Мы вчера весь день в «Совете матерей» обсуждали эту тему. Есть много вопросов с точки зрения прозрачности процедуры. Во-первых, будущих родителей волнует вопрос здоровья ребенка и его родителей. Вот эти моменты не всегда видны. Во-вторых, у них есть большое желание воспитывать новорожденного ребенка, а таких детей немного. Это тоже некое ограничение. Кстати, мы думали над законодательным закреплением социальной меры поддержки беременных, которые понимают, что по каким-то причинам не готовы или не могут воспитать ребенка. Мы продумываем возможность передачи такого ребенка сразу в приемную семью. То есть мы бы при этом сохраняли беременность, поддерживали бы женщину на этом этапе, и у нее 100% сохранялось бы право остаться мамой. Важно помочь женщине преодолеть вот эти первые недели раздумья, потому что отношение к беременности на 30-й неделе совсем не такое, как на четвертой», - подытожил он.
Ранее руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская прокомментировала НСН новый законопроект, корректирующий правила усыновления, опеки и попечительства детей. По ее словам, он вводит систему очереди, порядок, по которому ребенок будет предлагаться, однако этот вопрос не должен решаться формально.
