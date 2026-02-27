«ПСЖ» Сафонова сыграет с «Челси» в очередном раунде Лиге чемпионов
Французский клуб «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 сыграет против английского «Челси». Об этом сообщает RT.
Согласно результатам жеребьёвки, которая прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, «Галатасарай» встретится с «Ливерпулем», а соперником мадридского «Реала» будет «Манчестер Сити».
Кроме того, за выход в четвертьфинал «Аталанта» сыграет с «Баварией», «Ньюкасл Юнайтед» — с «Барселоной», мадридский «Атлетико» - против «Тоттенхэма». Соперником «Будё-Глимта» стал «Спортинг», а «Байер» будет играть против «Арсенала».
Первые матчи пройдут 10-11 марта, ответные - 17-18 марта.
Ранее Сафонов стал первым в истории голкипером, который в послематчевой серии пенальти отбил четыре удара подряд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
