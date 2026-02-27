«ПСЖ» Сафонова сыграет с «Челси» в очередном раунде Лиге чемпионов

Согласно результатам жеребьёвки, которая прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, «Галатасарай» встретится с «Ливерпулем», а соперником мадридского «Реала» будет «Манчестер Сити».

Кроме того, за выход в четвертьфинал «Аталанта» сыграет с «Баварией», «Ньюкасл Юнайтед» — с «Барселоной», мадридский «Атлетико» - против «Тоттенхэма». Соперником «Будё-Глимта» стал «Спортинг», а «Байер» будет играть против «Арсенала».

Первые матчи пройдут 10-11 марта, ответные - 17-18 марта.

Ранее Сафонов стал первым в истории голкипером, который в послематчевой серии пенальти отбил четыре удара подряд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

