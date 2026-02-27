В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за травму из-за гололеда
Очень важно правильно зафиксировать факт получения травмы из-за гололеда, чтобы обратиться в суд, заявила НСН Светлана Разворотнева.
Сегодня получить компенсацию за травму из-за гололеда можно через досудебную претензию или через суд, но придется доказать факт падения и представить расходы на лечение, заявила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Граждане, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на денежную компенсацию, они могут взыскать затраты на лечение, утраченный заработок за время нетрудоспособности, расходы на реабилитацию, оплату услуг юристов и компенсацию морального вреда, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев, передает РИА Новости. Разворотнева указала, что делать в таком случае.
«Встречаются случаи, когда люди обращаются с досудебной претензией или через суд. За моральный ущерб можно получить максимум 10-20 тысяч рублей, но чаще выплачиваются просто реальные затраты на лечение. Здесь очень важно правильно зафиксировать факт получения травмы. Надо снять место аварии, чтобы была понятна локализация. Лучше получить контакт свидетелей, которые могут подтвердить, что падение произошло именно в этом месте. Желательно вызвать скорую, но все зависит от тяжести травмы. Если вы идете в травмпункт самостоятельно, надо будет получить справку о повреждениях. Если требуются затраты на лечение, если на работе происходит уменьшение затраты, все эти документы надо собрать», - пояснила она.
Депутат подчеркнула, что «виновником» могут быть муниципальные органы власти или управляющая компания.
«Потом нужно выяснить, кто владелец территории, где все произошло. Это либо муниципальная земля, либо управляющая компания отвечает. Надо направить претензию. Если организация или органы власти соглашаются на это, деньги выплачиваются без суда, иначе придется идти в суд. Но это дело долгое, надо платить судебную пошлину, поэтому обычно так поступают только в случае серьезных травм», - добавила она.
Ранее Разворотнева объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что делать в случае плохой уборки снега во дворах.
Горячие новости
- Юлианна Караулова назвала любимые детективные сериалы
- Какие смартфоны подорожают в России из-за дефицита памяти на рынке
- СМИ: Евросоюз пытался помешать возвращению Дмитриева из Женевы
- На всех не хватает: С какими трудностями сталкиваются родители при усыновлении
- Признают только силу: Зюганов призвал не бояться поссориться с США из-за Кубы
- «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Челси» в очередном раунде Лиге чемпионов
- В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за травму из-за гололеда
- Продюсер Рудченко назвал причину падения гонораров Кадышевой
- Ракетную опасность впервые объявили в Свердловской области и Пермском крае
- Почему «АвтоВАЗ» не снизит цены на фоне худших показателей за 20 лет