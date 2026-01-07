Волнения вспыхнули в конце декабря на фоне экономического кризиса: почти 50% инфляции, резкого роста цен и обесценивания национальной валюты. Все началось с забастовки предпринимателей, однако к ним вскоре примкнули студенты. Локальные акции быстро переросли в масштабные с призывами к свержению правящей системы и лично верховного лидера Ирана, 86-летнего аятоллы Али Хаменеи.

В разных городах страны происходят столкновения и поджоги. Протестующие жгут здания военных администраций и силовых структур. По подсчетам, волнения охватили уже 92 города в 27 провинциях. Наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).



По данным правозащитников, за девять дней погибли не менее 38 человек, среди которых четверо детей и двое сотрудников сил безопасности. Были задержаны более двух тысяч человек.