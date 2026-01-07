Вторая Венесуэла? Протесты в Иране за 10 дней парализовали всю страну
Протесты в Иране охватили уже 92 города в 27 провинциях. Погибли десятки человек, тысячи были задержаны, а полиция в городе Илам отказалась разгонять митинг и перешла на сторону демонстрантов.
В Иране уже десять дней продолжаются протесты — демонстранты захватили два города, а полиция переходит на сторону протестующих.
Волнения вспыхнули в конце декабря на фоне экономического кризиса: почти 50% инфляции, резкого роста цен и обесценивания национальной валюты. Все началось с забастовки предпринимателей, однако к ним вскоре примкнули студенты. Локальные акции быстро переросли в масштабные с призывами к свержению правящей системы и лично верховного лидера Ирана, 86-летнего аятоллы Али Хаменеи.
В разных городах страны происходят столкновения и поджоги. Протестующие жгут здания военных администраций и силовых структур. По подсчетам, волнения охватили уже 92 города в 27 провинциях. Наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).
По данным правозащитников, за девять дней погибли не менее 38 человек, среди которых четверо детей и двое сотрудников сил безопасности. Были задержаны более двух тысяч человек.
Согласно сообщениям Национального совета сопротивления Ирана, сегодня протестующие взяли под контроль города Абданан и Малекшахи. При этом полиция в городе Илам открыто отказалась разгонять митинг и перешла на сторону демонстрантов, сообщает Fox News.
Сами власти Ирана опровергли информацию о захвате протестующими городов Абданан и Малекшахи. В сообщении говорится, что большинство демонстрантов выразили свои требования мирным путем. Как сообщает агентство Tasnim, в Малекшахи нормализовали ситуацию спустя несколько напряженных часов и после гибели сотрудника безопасности во время столкновения с вооруженными лицами.
В свою очередь, агентство Mehr сообщило, что в Абданане прошло мирное собрание под контролем полиции. После его окончания около 250-300 участников занялись вандализмом и начали совершать поджоги. Благодаря работе полиции в городе восстановили порядок, ситуация под контролем правоохранителей.
Для пресечения массовых волнений иранские власти задействуют жесткие методы. По свидетельствам активистов, сотрудники силовых структур применяют слезоточивый газ и водометы, а в отдельных эпизодах — огнестрельное оружие.
ПО СТОПАМ АСАДА
По информации газеты The Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассматривает возможность побега в Россию. Это может произойти, если силовые структуры не сумеют подавить протестные выступления в стране.
Как сообщается в публикации, 86‑летний иранский руководитель допускает вариант экстренной эвакуации из Тегерана вместе с ближайшим кругом — примерно 20 помощниками и родственниками. Источник указывает: решение о выезде будет принято, если Хаменеи убедится, что армия и силовые ведомства переходят на сторону протестующих или отказываются выполнять приказы.
В материале также отмечается, что план эвакуации разработан с оглядкой на опыт бегства бывшего президента Сирии Башара Асада.
Иранские протесты стали темой еженедельного заседания израильского правительства, в ходе которого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху напомнил членам кабмина, что обсуждал беспорядки в Иране и вопросы иранского атома с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров, которые прошли в Америке в конце декабря 2025 года. В ходе них Трамп и Нетаньяху сошлись во мнении, что над объектами в Иране необходимо установить «жесткий, реальный контроль», а также вывезти 400 килограммов обогащенного урана
Развитие ситуации в Иране также определяется международной реакцией. После того как Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов поддержать иранских протестующих, официальные лица Тегерана выдвинули предположение о внешнем происхождении протестных настроений. В качестве прецедента упоминается проведенная ранее Вашингтоном операция в Венесуэле, в ходе которой был задержан действующий на тот момент президент страны Николас Мадуро и его жена.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что часть протестующих в Иране была подкуплена.
«К сожалению, часть из протестующих в Иране купленные. Но их меньшинство. Понятно, что за организацией протестов стоит долгая работа определенных спецслужб. Мне хочется верить, что у иранского народа достаточно мудрости. Они знают, кто для Ирана друг, а кто враг, кому можно доверять, кому нельзя», — сказал Чепа NEWS.ru.
Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин, в свою очередь, заявил, что протесты в Иране приобрели массовый характер из-за раскола внутри иранской элиты, где консерваторы и реформаторы имеют разные взгляды на борьбу с беспорядками.
«В самой иранской элите, судя по всему, существуют разные подходы к тому, как реагировать на эти протесты, и существует определенный раскол. С одной стороны, есть консерваторы, которые за то, чтобы жестко прекращать протесты. С другой стороны, есть реформаторы во главе с нынешним президентом [Масудом] Пезешкианом. Президент страны не поддержал, конечно, протесты, но он согласился отчасти с требованием протестующих. Фактически он против разгона протестов. Существует двоякость, внутреннее противоречие внутри иранских властей», — сказал эксперт «Газете.Ru».
Ранее политолог Александр Асафов в беседе с изданием «Абзац» заявил, что если Иран официально обратится к России с просьбой о помощи в связи с массовыми протестами в стране, Москва может пойти навстречу Тегерану.
