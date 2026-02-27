Топовые модели смартфонов могут прибавить к стоимости от 10 тысяч рублей из-за стоимости чипов памяти, заявил НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.

Китайские технологические компании, производящие смартфоны, повысят цены на свою продукцию в марте из-за роста стоимости чипов памяти. Об этом сообщило агентство Цайлянь со ссылкой на источники в сфере отраслевых поставок. По его сведениям, это будет крупнейшая отраслевая корректировка цен за последние пять лет. Корнейчук рассказал, к чему готовиться потребителям.