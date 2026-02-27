Какие смартфоны подорожают в России из-за дефицита памяти на рынке
Чем больше объем памяти в аппарате, тем больше будет прирост стоимости, заявил НСН Илья Корнейчук.
Топовые модели смартфонов могут прибавить к стоимости от 10 тысяч рублей из-за стоимости чипов памяти, заявил НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
Китайские технологические компании, производящие смартфоны, повысят цены на свою продукцию в марте из-за роста стоимости чипов памяти. Об этом сообщило агентство Цайлянь со ссылкой на источники в сфере отраслевых поставок. По его сведениям, это будет крупнейшая отраслевая корректировка цен за последние пять лет. Корнейчук рассказал, к чему готовиться потребителям.
«У нас ожидается с сентября технологический сбор, поэтому с осени смартфоны дополнительно подорожают. Что касается повышения от китайцев, цены вырастут не сразу, а через пару месяцев, когда складские запасы иссякнут. Вопрос в том, какую часть стоимость чипов памяти занимает в смартфоне. Чем больше объем памяти в аппарате, тем больше будет прирост стоимости. Если мы говорим о потребительском рынке, память подорожала в два раза, это не сам смартфон. Если в смартфоне основную часть стоимости занимает память, а сам смартфон слабенький, он сильно подорожает, поэтому такие модели просто будут «резать». Мы увидим больше смартфонов, у которых «оперативка» и постоянная память урезаны до минимума. Топовые модели могут прибавить к стоимости от 10 тысяч рублей. Народный выбор среди россиян – это Xiaomi, многим нравится Huawei, чтобы не зависеть от американских сервисов. Сам кризис памяти должен закончиться к 2028 году», - рассказал он.
Ранее руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов назвал НСН главные проблемы российских производителей «железа».
