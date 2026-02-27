Ракетную опасность впервые объявили в Свердловской области и Пермском крае
Режим ракетной опасности был впервые объявлен в Свердловской области. Как пишет RT, об этом сообщил глава региона Денис Паслер.
Губернатор призвал жителей не выходить на улицу, а также сохранять спокойствие и бдительность.
Кроме того, режим ракетной опасности впервые объявили в Пермском крае. Также тревогу объявили в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областях.
Власти Чувашии сообщили об обнаружении двух ракет - одну из них сбили, другая покинула воздушное пространство региона.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО за сутки уничтожили около 30 ракет HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
