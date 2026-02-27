Почему «АвтоВАЗ» не снизит цены на фоне худших показателей за 20 лет

Андрей Ломанов заявил НСН, что за последние 20 лет завод не смог сделать глобального шага вперед., а машины стали стоить как квартира в небольшом провинциальном городе.

Россияне не готовы покупать автомобили «АвтоВАЗа» по цене квартиры, а компания не может снизить цены даже на фоне худших показателей за 20 лет, заявил НСН автоэксперт Андрей Ломанов.

Январь и февраль 2026 года стали для российского авторынка худшими за два десятилетия ведения статистики, заявил директор по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин на форуме ForAuto 2026. Несмотря на сложную ситуацию, Дмитрий Костромин отметил, что рынок вошел в год без давления складских запасов. Тем не мене он указал, что «без креативных идей этот рынок, наверное, не вытянуть», передает «Интерфакс». Ломанов рассказал, ждет рынок дальше.

«Можно, а зачем?»: АвтоВАЗу посоветовали выпустить мемный мерч

«Далеко не все готовы покупать такой автомобиль за два с половиной миллиона. При этом никакого смысла нет продавать машины дешевле, маржа не такая большая, это все-таки компонентная сборка, ждать скидок не стоит. Все креативные идеи уже были использованы… Например, введение утильсбора и безумное подорожание всех автомобилей за счет налогов и сборов. Об этом говорили все эксперты в один голос, когда зашел разговор об этих сборах. Было очевидно, что рынок просто начнет схлопываться, так как и без того была крайне тяжелая ситуация. Вот мы получили первые два месяца, когда никто ничего не покупает. А автомобили «АвтоВАЗа» сегодня стоят как квартира в небольшом провинциальном городе. Надо понимать, что это архаичные машины, двигатель там модернизированный, но модели 80-х годов прошлого века. Настоящие креативные решения, конечно, нужны. Президент говорил об этом еще несколько лет назад, что не надо пытаться догнать другие автомобильные державы, надо придумывать что-то свое. Но у нас не создается, у нас модернизируются Lada Granta и Lada Vesta», - отметил он.

По его словам, рассчитывать здесь можно только на господдержку.

«К сожалению, ничего не помогает. Возможно, там есть какие-то проекты, о которых просто не докладывают. Но за последние 20 лет завод не смог сделать глобального шага вперед. Поэтому, скорее всего, компания получит очередную господерджку, госзаказ. Но покупатель в большом объеме на эти автомобили не пересядет, даже если создать полный дефицит автомобилей», - добавил собеседник НСН.

Единственный способ, благодаря которому АвтоВАЗ сможет нарастить сбыт своих автомобилей – госконтракты на поставки машин чиновникам. Так российский производитель выдержит конкуренцию с китайским автопромом, заявил ранее НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
