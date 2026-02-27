«Далеко не все готовы покупать такой автомобиль за два с половиной миллиона. При этом никакого смысла нет продавать машины дешевле, маржа не такая большая, это все-таки компонентная сборка, ждать скидок не стоит. Все креативные идеи уже были использованы… Например, введение утильсбора и безумное подорожание всех автомобилей за счет налогов и сборов. Об этом говорили все эксперты в один голос, когда зашел разговор об этих сборах. Было очевидно, что рынок просто начнет схлопываться, так как и без того была крайне тяжелая ситуация. Вот мы получили первые два месяца, когда никто ничего не покупает. А автомобили «АвтоВАЗа» сегодня стоят как квартира в небольшом провинциальном городе. Надо понимать, что это архаичные машины, двигатель там модернизированный, но модели 80-х годов прошлого века. Настоящие креативные решения, конечно, нужны. Президент говорил об этом еще несколько лет назад, что не надо пытаться догнать другие автомобильные державы, надо придумывать что-то свое. Но у нас не создается, у нас модернизируются Lada Granta и Lada Vesta», - отметил он.

По его словам, рассчитывать здесь можно только на господдержку.

«К сожалению, ничего не помогает. Возможно, там есть какие-то проекты, о которых просто не докладывают. Но за последние 20 лет завод не смог сделать глобального шага вперед. Поэтому, скорее всего, компания получит очередную господерджку, госзаказ. Но покупатель в большом объеме на эти автомобили не пересядет, даже если создать полный дефицит автомобилей», - добавил собеседник НСН.

Единственный способ, благодаря которому АвтоВАЗ сможет нарастить сбыт своих автомобилей – госконтракты на поставки машин чиновникам. Так российский производитель выдержит конкуренцию с китайским автопромом, заявил ранее НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

