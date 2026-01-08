Трамп рассказал о планах США по контролю над Венесуэлой
США намерены сохранять контроль над Венесуэлой длительное время. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью New York Times.
Глава Белого дома не стал уточнять сроки сохранения контроля Вашингтона над республикой. Отвечая на вопрос журналиста, Трамп отметил, что это продлится «гораздо дольше» года, пишет RT.
Кроме того, американский президент рассказал о планах по восстановлению Венесуэлы.
«Мы восстановим ее очень выгодным образом. Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть», - заявил Трамп.
По его словам, Вашингтон намерен снизить цены на нефть и давать республике «деньги, в которых она остро нуждается».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о разработке трехступенчатого плана по Венесуэле, который предусматривает стабилизацию обстановки, восстановление экономики и последующую передачу власти.
