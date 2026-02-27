СМИ: Евросоюз пытался помешать возвращению Дмитриева из Женевы
Страны Евросоюза хотели помешать пролёту самолёта, на котором спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев возвращался из Женевы после переговоров. Об этмо со ссылкой на дипломатический источник сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что проблемы возникли в Германии и Финляндии. В частности, претензии европейских властей были связаны с документами экипажа. Также их не устроил тот факт, что лайнер ранее не пролетал над данными странами.
Отмечается, что Швейцария, наоборот, оказывала содействие. В частности, для пролёта над Евросоюзом был предоставлен второй пилот со швейцарским гражданством.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев «ведёт рабочую группу по экономическому взаимодействию с США», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
