СМИ: Евросоюз пытался помешать возвращению Дмитриева из Женевы

Собеседник агентства уточнил, что проблемы возникли в Германии и Финляндии. В частности, претензии европейских властей были связаны с документами экипажа. Также их не устроил тот факт, что лайнер ранее не пролетал над данными странами.

Отмечается, что Швейцария, наоборот, оказывала содействие. В частности, для пролёта над Евросоюзом был предоставлен второй пилот со швейцарским гражданством.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев «ведёт рабочую группу по экономическому взаимодействию с США», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».