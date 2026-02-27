Юлианна Караулова назвала любимые детективные сериалы
Певица Юлианна Караулова в беседе с «Газетой.Ru» призналась, что её любимым детективным сериалом является культовый проект «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем.
На второе место исполнительница определила экранизацию мирового бестселлера о тайнах пяти женщин из прибрежного городка «Большая маленькая ложь». А реалистичный и мрачный детектив с Кейт Уинслет «Мейр из Исттауна» попал на третью строчку топа.
Кроме того, Караулова отметила такие проекты, как легкий и остроумный «Убийства в одном здании», напряжённый «Однажды ночью», а также триллеры «Острые предметы» и «Как избежать наказания за убийство».
Ранее Бенедикт Камбербэтч на онлайн‑встрече с фанатами не исключил, что когда-нибудь ещё вернётся к культовой роли Шерлока Холмса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
