Юлианна Караулова назвала любимые детективные сериалы

Певица Юлианна Караулова в беседе с «Газетой.Ru» призналась, что её любимым детективным сериалом является культовый проект «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Эдди Мерфи заявил, что сыграет главную роль в новой «Розовой пантере»

На второе место исполнительница определила экранизацию мирового бестселлера о тайнах пяти женщин из прибрежного городка «Большая маленькая ложь». А реалистичный и мрачный детектив с Кейт Уинслет «Мейр из Исттауна» попал на третью строчку топа.

Кроме того, Караулова отметила такие проекты, как легкий и остроумный «Убийства в одном здании», напряжённый «Однажды ночью», а также триллеры «Острые предметы» и «Как избежать наказания за убийство».

Ранее Бенедикт Камбербэтч на онлайн‑встрече с фанатами не исключил, что когда-нибудь ещё вернётся к культовой роли Шерлока Холмса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шоу-бизнесСериалыКультураПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры