Юлианна Караулова назвала любимые детективные сериалы

На второе место исполнительница определила экранизацию мирового бестселлера о тайнах пяти женщин из прибрежного городка «Большая маленькая ложь». А реалистичный и мрачный детектив с Кейт Уинслет «Мейр из Исттауна» попал на третью строчку топа.

Кроме того, Караулова отметила такие проекты, как легкий и остроумный «Убийства в одном здании», напряжённый «Однажды ночью», а также триллеры «Острые предметы» и «Как избежать наказания за убийство».

