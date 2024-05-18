«Только начало»: ВС России продолжают наступление в Харьковской области
Наиболее серьезные бои ведутся в районе Волчанска и Купянска.
Российские военные продолжают наступление в Харьковской области, в чем украинский президент «обвиняет весь мир». Однако в России считают, что продвижение ВС РФ еще не закончено, а Украина уже не может рассчитывать на поддержку Запада.
ТОЛЬКО НАЧАЛО
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале написал, что наступление ВС России на харьковском направлении - это «только начало».
«Уверен, что все исконно русские земли будут освобождены», - подчеркнул он.
Сенатор также назвал Украину «концлагерем» в связи с принятием нового закона об усилении мобилизации, согласно которому повестки военнообязанным можно раздавать круглосуточно почти везде.
«Политика "антироссии", которую провозгласили власти в Киеве, в итоге привела страну на грань катастрофы. И чем дальше это будет продолжаться, тем больше будет освобожденных территорий, жители которых не захотят видеть свое будущее в составе Украины», - заявил политик.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка «Север» продвинулась в глубину обороны противника и заняла несколько населенных пунктов в Харьковской области. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что сейчас планов по взятию Харькова у РФ нет.
В свою очередь депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в беседе с НСН подчеркнул важность всех населенных пунктов Харьковской области для России.
«Чем быстрее мы ее освободим, тем быстрее прекратятся обстрелы наших городов и мирных жителей Белгородской области. Наше подразделение, мои товарищи находятся там и идут вперед. Мирные жители, которые там находятся под жестким прессингом ВСУ, каждый день подвергаются насилию. Они не уезжают, ждут, когда придет армия России и освободит их, когда наступит праздник для них, и Харьковская область станет свободной», - заявил он.
ВИНОВАТ ВЕСЬ МИР
После начала активных боевых действий в этом регионе президент Украины Владимир Зеленский обвинил в наступлении России под Харьковом «весь мир», подчеркнув, что Киев не может позволить себе потерять Харьков, но ситуация вокруг города очень серьезная. По его словам, если Украина получит две системы Patriot, российские войска не смогут взять город.
Он также считает, что западные союзники Киева боятся того, что Россия может проиграть на Украине.
«Они хотели бы, чтобы Украина выиграла так, чтобы Россия не проиграла», - заметил Зеленский.
На фоне наступления России под Харьковом он даже попытался «укрепить украинские позиции» там, назначив нового командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков». Им стал Михаил Драпатый. По словам Зеленского, у генерала есть все необходимые средства поражения и силы.
По мнению украинского лидера, сейчас наступление РФ в Харьковской области «может состоять из нескольких волн». При этом, по данным AFP, Зеленский признает «проблемы с укомплектованностью и «нравственным духом» в украинских рядах, в которых часто не хватает вооружения и личного состава».
То, что ВСУ находятся «на грани» считает и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Ситуация в Харьковской области на грани. С каждым часом она приближается к критической. К сожалению, в резерве у нас больше никого не осталось», – заявил он в интервью The New York Times.
В свою очередь российский депутат Водолацкий считает, что на фоне успешного продвижения российских военных на Харьковском направлении ВСУ деморализованы и уже не верят в эффект от помощи Запада.
«На основе боевых заданий, которые определили военные командиры, у нас все идет по плану. ВСУ, напротив, сильно деморализованы, ситуация внутри подразделений, которые там находятся, неоднозначная. Сегодня они уже не верят в помощь, которую им оказывает Запад. Многие офицеры низшего звена не понимают позицию руководства Украины», - заметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
ЧТО В РЕГИОНЕ
После наступления России под Харьковом глава региональной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что из приграничных районов Харьковской области за последние несколько дней эвакуировали почти 10 тысяч человек.
«2 726 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 4 037 — из Харьковского, 118 — из Богодуховского. И 3 026 человек эвакуированы волонтерами», - написал он в своем Telegram-канале.
В Минобороны РФ позже заявили, что группировка «Север» в Харьковской области освободила населенный пункт Старица и продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, сообщает RT.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что сейчас группировка войск «Север» контролирует почти половину Волчанска. По его словам, ВСУ стягивают туда мощные резервы, стараясь не дать российским военным большими силами переправиться через реку Волчью.
Между тем, по данным Telegram-канала эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина «Colonelcassad», российские военные уже заняли треть Волчанска, в частности территорию к северу от разделяющей город реки и востоку от Соборной улицы.
«Очаговое присутствие противника может сохраняться, но оборона в северной части города сломлена», – говорится в сообщении.
В начале недели руководство ВСУ и местная власть также покинули город Купянск в Харьковской области. Там остались только подразделения прикрытия. По сообщениям специалистов, в этом населенном пункте возможна тяжелая боевая обстановка, так как там расположены подразделения из западных стран и регулярные военные из Польши, Чехии, выступающие под флагом наемников.
Утром 14 мая глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх также рассказал об усилении обстрелов в приграничных населенных пунктах и объявил эвакуацию населения городов Ворожба и Белополье.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заметил, что визит Владимира Зеленского в Харьков был, скорее всего, прощальным.
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