«Нужно уточнить, что основная причина заключается в том, что не всех детей можно усыновить. Для этого у ребенка должен быть юридический статус, когда его родители лишены прав, а не ограничены в правах в связи с нахождением в местах лишения свободы или на психиатрическом лечении. Второй нюанс связан с тем, что у детей-сирот есть довольно много льгот, которые, они теряют при усыновлении. Например, возможность получить льготы при поступлении в вуз или в колледж. Для многих это очень принципиальный момент. И, конечно, это жилье. Сразу развею миф о том, что все дети из детских домов имеют право на квартиру. Это не так. Если за ними не закреплено жилье в их предыдущей кровной семье, то они имеют такое право. Но если их усыновят, они его потеряют. Вот и получается, что семьи вполне рационально и разумно принимают решение не усыновлять ребёнка, чтобы не потерять квартиру от государства. Я считаю, что это не очень разумная государственная политика, когда многое решает юридический статус формы устройства ребенка в семью. Но пока у нас устроено так – люди делают выбор», – констатировала Альшанская.

Руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» также предостерегла потенциальных усыновителей и опекунов от принятия поспешных решений. Она указала на те сложности, с которыми могут столкнуться приёмные родители.

«Барьеров на этом пути не так уж много. Ключевое препятствие – это страхи людей в отношении детей, либо, наоборот, их розовые очки, которые разбиваются о реальность. Если ребенок уже в семье, то сложным может стать период адаптации. Здесь необходимо сопровождение хорошей и доступной психологической помощью, которой часто в регионах нет. Вторая история – это качественная психиатрическая помощь, потому что много детей в системе, у которых есть тяжелые нарушения, если не психики, то поведения, и не всегда родители с ними справляются. И, наконец, школа. Школа, куда приходит ребенок, возможно, с тяжелым образовательным дефицитом, часто на него жалуется, нудит, ставит таких ребят на комиссии, бесконечно требует от родителей, чтобы они исправили ребенка и так далее. В итоге родители с этим давлением не справились. Школа сегодня работает ради дурацких рейтингов, которые, нацелены не на детей, а на цифры и бумажки. В итоге этих детей начинает выдавливать, так как они портят все рейтинги. Вот это, мне кажется, ключевые проблемы, которые решаются, как вы понимаете, не лозунгами и не деньгами», – констатировала Альшанская.

Ранее иерей Валерий Сосковец рассказал в пресс-центре НСН о том, что сегодня просто не найти фильма, где была бы показана здоровая многодетная семья.

