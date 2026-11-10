Куда уходит детство: В России пустеют детские дома, но есть нюанс
Ключевая причина заключается в снижении количества детей, которые вообще поступают в такие учреждения, а не во взрывном росте усыновлений, заявила НСН Елена Альшанская.
Причина снижения количества детей в детских домах кроется не в росте семейного устройства, а в снижении количества детей, которые поступают в учреждения и их возврате под кровно-родственную опеку, заявила НСН руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что к концу 2027 года в пяти регионах страны детские дома опустеют. Речь идет о Калмыкии, Севастополе, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Альшанская подтвердила, что тенденция к сокращению числа воспитанников детдомов действительно наметилась.
«Взрывного роста семейного устройства не происходит. Ключевая причина заключается в снижении количества детей, которые вообще поступают в такие учреждения и в большом количестве возвратов детей обратно в кровные семьи и под кровно-родственную опеку. И это хороший сигнал того, что система начала наконец-таки работать на профилактику, когда ребёнку вообще не нужно искать другую семью. В том числе благодаря поддержке аппаратов уполномоченных в регионах появлялись службы, которые работают с кровной семьей. Ведётся работа, направленная на то, чтобы специалисты проходили обучение, чтобы у них выстраивалась мотивация реально работать, а не просто формально ребенка возвращать в семью, где ничего не поменялось. Когда это будет реальная работа, тогда детские дома могут опустеть. Но они, конечно же, не закроются, потому что не будет ситуации, когда полностью исчезнет семейное неблагополучие. Но то, что количество всех учреждений сокращается - это правда», - признала Альшанская.
Говоря о причинах того, что семьи не спешат усыновлять детей, а чаще берут их под опеку, собеседница НСН указала на ряд плюсов и минусов системы в целом.
«Нужно уточнить, что основная причина заключается в том, что не всех детей можно усыновить. Для этого у ребенка должен быть юридический статус, когда его родители лишены прав, а не ограничены в правах в связи с нахождением в местах лишения свободы или на психиатрическом лечении. Второй нюанс связан с тем, что у детей-сирот есть довольно много льгот, которые, они теряют при усыновлении. Например, возможность получить льготы при поступлении в вуз или в колледж. Для многих это очень принципиальный момент. И, конечно, это жилье. Сразу развею миф о том, что все дети из детских домов имеют право на квартиру. Это не так. Если за ними не закреплено жилье в их предыдущей кровной семье, то они имеют такое право. Но если их усыновят, они его потеряют. Вот и получается, что семьи вполне рационально и разумно принимают решение не усыновлять ребёнка, чтобы не потерять квартиру от государства. Я считаю, что это не очень разумная государственная политика, когда многое решает юридический статус формы устройства ребенка в семью. Но пока у нас устроено так – люди делают выбор», – констатировала Альшанская.
Руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» также предостерегла потенциальных усыновителей и опекунов от принятия поспешных решений. Она указала на те сложности, с которыми могут столкнуться приёмные родители.
«Барьеров на этом пути не так уж много. Ключевое препятствие – это страхи людей в отношении детей, либо, наоборот, их розовые очки, которые разбиваются о реальность. Если ребенок уже в семье, то сложным может стать период адаптации. Здесь необходимо сопровождение хорошей и доступной психологической помощью, которой часто в регионах нет. Вторая история – это качественная психиатрическая помощь, потому что много детей в системе, у которых есть тяжелые нарушения, если не психики, то поведения, и не всегда родители с ними справляются. И, наконец, школа. Школа, куда приходит ребенок, возможно, с тяжелым образовательным дефицитом, часто на него жалуется, нудит, ставит таких ребят на комиссии, бесконечно требует от родителей, чтобы они исправили ребенка и так далее. В итоге родители с этим давлением не справились. Школа сегодня работает ради дурацких рейтингов, которые, нацелены не на детей, а на цифры и бумажки. В итоге этих детей начинает выдавливать, так как они портят все рейтинги. Вот это, мне кажется, ключевые проблемы, которые решаются, как вы понимаете, не лозунгами и не деньгами», – констатировала Альшанская.
Ранее иерей Валерий Сосковец рассказал в пресс-центре НСН о том, что сегодня просто не найти фильма, где была бы показана здоровая многодетная семья.
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