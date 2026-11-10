Фицо ответил на угрозы Мерца по кредиту Европы для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ему безразличны угрозы канцлера ФРГ Фридриха Мерца, если речь идет о защите интересов его республики. Об этом сообщает РИА Новости.

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На совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем он подчеркнул, что Братислава не даст ни цента на новый кредит для Киева.

Фицо добавил, что Германия большая и всегда была большой, но его это не волнует, особенно когда речь идет об интересах Словакии.

На угрозу Мерца заблокировать бюджет ЕС он ответил, что сам может сделать это, поскольку в союзе 27 стран, у каждой есть право вето.

На днях канцлер Германии пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если все страны объединения не обязуются финансово поддерживать Киев в 2027 году и далее.

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ФОТО: AP / ТАСС
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