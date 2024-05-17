«Санитарная зона»: Путин назвал цели под Харьковом, Зеленский усиливает мобилизацию
Владимир Путин заявил, что у РФ нет планов брать Харьков под контроль. Наступление на этом направлении он связал с необходимостью создать санитарную зону. Между тем Зеленский не готов на переговоры и подписал закон о мобилизации осужденных.
Российская армия наступает в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Именно поэтому, указал глава государства, военные РФ обязаны создать такую зону, чтобы обезопасить территорию РФ от обстрелов.
При этом Путин подчеркнул, что у Вооруженных сил РФ сейчас нет планов по взятию Харькова. Президент указал, что войска добиваются успехов и каждый день продвигаются строго по плану. Ответственность за происходящее на Харьковском направлении Путин возложил на ВСУ.
«Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности», – подчеркнул Путин.
ЛЕГИТИМНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО И ПЕРЕГОВОРЫ
Между тем, 21 мая, истекает срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. В связи с этим на Украине активно обсуждают вопрос легитимности президентства Зеленского в условиях отсутствия выборов во время военного положения.
На этом фоне Владимир Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий должны ответить правовая и политическая системы самой Украины. По его словам, в конституции на Украине «есть всякие варианты».
При этом Путин указал, что для РФ этот вопрос также важен, так как, если речь пойдет о подписании каких-либо документов, то они должны быть подписаны легитимными властями Украины. Президент рассказал, что до начала острой фазы конфликта он был «в постоянном контакте» с Зеленским.
«Это (легитимность Зеленского – ред. НСН) вопрос оценки. Эту оценку, конечно, прежде всего должен дать конституционный суд и вообще сама политическая система самой Украины», – сказал Путин.
Кроме того, Путин в очередной раз заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и напомнил, что в 2022 году Москву снова обманули.
«Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени теперь мы можем доверять», – сказал президент.
ГДЕ-ТО В ПОЛЬШЕ
Свои размышления по поводу протяженности санитарной зоны на Украине представил в Telegram-канале и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий б. Украины попадает в такую санитарную зону. Иными словами, там везде должна быть Россия (550 км плюс еще 70-100 км для верности)», - подсчитал Дмитрий Анатольевич.
Однако вскоре санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или уже в самой Польше, добавляет зампред Совбеза.
«Так что хорошо рассчитывайте дальность того, что выделяете нацистам, господа», - закончил послание экс-президент России, по традиции приправив свою публикацию несколькими обидными словами.
УСПЕХИ ВС РФ ПОД ХАРЬКОВОМ
Российские войска с 10 мая продолжают успешно продвигаться в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев 17 мая заявил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области. По его словам, частично взята под контроль северная часть региона, в Волчанске идут зачистки.
«Наши войска продвигаются вглубь территории», – сказал Ганчев.
Также он отметил, что темп продвижения российской армии крайне серьезный, в рядах ВСУ наблюдается паническое настроение. Ганчев подчеркнул, что, по информации от местных жителей, ВСУ не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило 17 мая, что группировка войск «Север» за неделю взяла под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области. Так, речь идет о Гатище, Борисовке, Бугроватке, Глубоком, Красном, Мороховце, Плетеневке, Лукьянцах, Огурцове, Олейникове, Пыльной и Стрелечьей. В военном ведомстве указали, что подразделения группировки продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ.
Депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в разговоре с НСН отмечал, что на фоне успешного продвижения армии России на Харьковском направлении ВСУ деморализованы и уже не верят в эффект от помощи Запада.
«На основе боевых заданий, которые определили военные командиры, у нас все идет по плану. ВСУ, напротив, сильно деморализованы, ситуация внутри подразделений, которые там находятся, неоднозначная. Сегодня они уже не верят в помощь, которую им оказывает Запад. Многие офицеры низшего звена не понимают позицию руководства Украины», – говорил Водолацкий.
МОБИЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ НА УКРАИНЕ
На фоне нехватки людей в рядах ВСУ Владимир Зеленский 17 мая подписал закон, который позволяет условно-досрочно освобождать осужденных за нетяжкие преступления для их мобилизации. Также документ предусматривает уголовную ответственность за уклонение от прохождения контрактной военной службы для освобожденных в связи с этим по УДО.
Таким образом, закон предусматривает обязательное согласие на службу со стороны не только самих осужденных, но также и командиров частей, где будут созданы отдельные спецподразделения для совершивших преступления. Суд будет рассматривать возможность УДО после согласования сторон.
Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая в интервью местным СМИ 17 мая сообщила, что менее пяти тысяч заключенных уже дали предварительное согласие на вступление в ряды ВСУ в обмен на свободу. По ее словам, таковы данные опроса среди осужденных, который провело ее ведомство еще до принятия закона.
Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська в интервью ВВС говорил, что с помощью нового закона удастся призвать в армию 10 тысяч, максимум 20 тысяч осужденных.
В апреле Зеленский подписал новый закон о мобилизации, в силу он вступит с 18 мая. Законом в том числе упраздняется категория ограниченно годных. Теперь на Украине будет только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе.
Ранее, 17 мая, Зеленский заявил, что партнеры Украины не толкают Киев к переговорам с Россией. При этом он указал, что украинской стороне нужно быть «очень устойчивой». Тогда же Зеленский назвал правильной площадкой предстоящий международный саммит в Швейцарии, который будет посвящен рассмотрению его «формулы мира», передает «Радиоточка НСН».
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