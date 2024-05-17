«Санитарная зона»: Путин назвал цели под Харьковом, Зеленский усиливает мобилизацию

ГДЕ-ТО В ПОЛЬШЕ

Свои размышления по поводу протяженности санитарной зоны на Украине представил в Telegram-канале и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий б. Украины попадает в такую санитарную зону. Иными словами, там везде должна быть Россия (550 км плюс еще 70-100 км для верности)», - подсчитал Дмитрий Анатольевич.

Однако вскоре санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или уже в самой Польше, добавляет зампред Совбеза.

«Так что хорошо рассчитывайте дальность того, что выделяете нацистам, господа», - закончил послание экс-президент России, по традиции приправив свою публикацию несколькими обидными словами.

УСПЕХИ ВС РФ ПОД ХАРЬКОВОМ

Российские войска с 10 мая продолжают успешно продвигаться в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев 17 мая заявил, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области. По его словам, частично взята под контроль северная часть региона, в Волчанске идут зачистки.

«Наши войска продвигаются вглубь территории», – сказал Ганчев.

Также он отметил, что темп продвижения российской армии крайне серьезный, в рядах ВСУ наблюдается паническое настроение. Ганчев подчеркнул, что, по информации от местных жителей, ВСУ не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило 17 мая, что группировка войск «Север» за неделю взяла под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области. Так, речь идет о Гатище, Борисовке, Бугроватке, Глубоком, Красном, Мороховце, Плетеневке, Лукьянцах, Огурцове, Олейникове, Пыльной и Стрелечьей. В военном ведомстве указали, что подразделения группировки продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ.

Депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в разговоре с НСН отмечал, что на фоне успешного продвижения армии России на Харьковском направлении ВСУ деморализованы и уже не верят в эффект от помощи Запада.

«На основе боевых заданий, которые определили военные командиры, у нас все идет по плану. ВСУ, напротив, сильно деморализованы, ситуация внутри подразделений, которые там находятся, неоднозначная. Сегодня они уже не верят в помощь, которую им оказывает Запад. Многие офицеры низшего звена не понимают позицию руководства Украины», – говорил Водолацкий.

МОБИЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ НА УКРАИНЕ

На фоне нехватки людей в рядах ВСУ Владимир Зеленский 17 мая подписал закон, который позволяет условно-досрочно освобождать осужденных за нетяжкие преступления для их мобилизации. Также документ предусматривает уголовную ответственность за уклонение от прохождения контрактной военной службы для освобожденных в связи с этим по УДО.

Таким образом, закон предусматривает обязательное согласие на службу со стороны не только самих осужденных, но также и командиров частей, где будут созданы отдельные спецподразделения для совершивших преступления. Суд будет рассматривать возможность УДО после согласования сторон.