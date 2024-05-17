Медведев: Поездка Зеленского в Харьков является прощальным визитом

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Харьков был, скорее всего, прощальным, сообщил на своей странице «ВКонтакте» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?», – написал Медведев. Свой пост он сопроводил публикацией снимка с казнью Муссолини.

Ранее Зеленский заявил, что без Patriot Украина потеряет Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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