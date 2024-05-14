«ВСУ не верят в Запад»: Водолацкий о продвижении в Харьковской области

Ранее он руководство ВСУ и местная власть покинуло город Купянск в Харьковской области, где на данный момент остаются только подразделения прикрытия. Водолацкий также добавил, что в Купянске наблюдается тяжелая боевая обстановка, поскольку там расположены подразделения из западных стран и регулярные военные из Польши, Чехии под флагом наемников. По словам Водолацкого, освобождение города остается важной задачей для российской армии.

«Любой населенный пункт Харьковской области для нас важен. Чем быстрее мы ее освободим, тем быстрее прекратятся обстрелы наших городов и мирных жителей Белгородской области. Наше подразделение, мои товарищи находятся там и идут вперед. Мирные жители, которые там находятся под жестким прессингом ВСУ, каждый день подвергаются насилию. Они не уезжают, ждут, когда придет армия России и освободит их, когда наступит праздник для них, и Харьковская область станет свободной», - сказал он.