«ВСУ не верят в Запад»: Водолацкий о продвижении в Харьковской области
Полное освобождение Харьковской области от украинских военных позволит предотвратить обстрелы российских приграничных территорий, рассказал НСН Виктор Водолацкий.
У российских военных подразделений в Харьковской области все идет по плану, в то время как ряды ВСУ деморализованы, заявил в интервью НСН депутат Госдумы, координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий.
Ранее он руководство ВСУ и местная власть покинуло город Купянск в Харьковской области, где на данный момент остаются только подразделения прикрытия. Водолацкий также добавил, что в Купянске наблюдается тяжелая боевая обстановка, поскольку там расположены подразделения из западных стран и регулярные военные из Польши, Чехии под флагом наемников. По словам Водолацкого, освобождение города остается важной задачей для российской армии.
«Любой населенный пункт Харьковской области для нас важен. Чем быстрее мы ее освободим, тем быстрее прекратятся обстрелы наших городов и мирных жителей Белгородской области. Наше подразделение, мои товарищи находятся там и идут вперед. Мирные жители, которые там находятся под жестким прессингом ВСУ, каждый день подвергаются насилию. Они не уезжают, ждут, когда придет армия России и освободит их, когда наступит праздник для них, и Харьковская область станет свободной», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в рядах противника сегодня наблюдается дестабилизация.
«На основе боевых заданий, которые определили военные командиры, у нас все идет по плану. ВСУ, напротив, сильно деморализованы, ситуация внутри подразделений, которые там находятся, неоднозначная. Сегодня они уже не верят в помощь, которую им оказывает Запад. Многие офицеры низшего звена не понимают позицию руководства Украины», - резюмировал Водолацкий.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части региона уже контролируются российскими войсками. По его словам, российские военные подошли к окраинам поселка Липцы Харьковской области и в скором времени приступят к его освобождению, напоминает «Радиоточка НСН».
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