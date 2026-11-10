СМИ: Макроны подали новый иск против журналистки, назвавшей Брижит мужчиной

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали новый иск против журналистки Кэндис Оуэнс из-за ее сообщений о супруге главы Пятой республики. По словам американки, жена политика родилась мужчиной (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом пишет Parisien.

Журналистка Оуэнс: Жена Макрона является мужчиной

Иск подали 4 ноября нынешнего года в федеральный суд штата Теннесси, то есть по месту проживания Оуэнс.

Это уже второй процесс. Летом прошлого года супруги подали иск в Делавэре. Однако в конце октября судья ограничил его рамки и постановил, что журналистка не может нести личную ответственность из-за истечения срока давности.

Разбирательство в отношении принадлежащих ей компаний при этом продолжилось.

В новом иске президентская чета заявила, что американка использовала ложную информацию для продвижения своей платформы, получения известности и дохода. Сама Оуэнс подтвердила в соцсети X, что на нее вновь подали в суд.

Ранее журналистка сообщала, что Эммануэль Макрон шантажировал главу США Дональда Трампа Украиной из-за расследования о Брижит.

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ФОТО: ТАСС / ABACA / Lafargue Raphael
ТЕГИ:ФранцияСШАСудЭммануэль Макрон

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