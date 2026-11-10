СМИ: Макроны подали новый иск против журналистки, назвавшей Брижит мужчиной

Иск подали 4 ноября нынешнего года в федеральный суд штата Теннесси, то есть по месту проживания Оуэнс.



Это уже второй процесс. Летом прошлого года супруги подали иск в Делавэре. Однако в конце октября судья ограничил его рамки и постановил, что журналистка не может нести личную ответственность из-за истечения срока давности.



Разбирательство в отношении принадлежащих ей компаний при этом продолжилось.



В новом иске президентская чета заявила, что американка использовала ложную информацию для продвижения своей платформы, получения известности и дохода. Сама Оуэнс подтвердила в соцсети X, что на нее вновь подали в суд.



Ранее журналистка сообщала, что Эммануэль Макрон шантажировал главу США Дональда Трампа Украиной из-за расследования о Брижит.

