Зеленский назвал конструктивным первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби

«Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов», - сообщил он.

Также Зеленский поблагодарил США за организацию переговоров, а ОАЭ - за предоставление площадки.

Ранее в СМИ появилась информация, что встреча представителей РФ, США и Украины 10 ноября продлилась четыре с половиной часа, включая 40-минутный перерыв.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга указал, что Москва не будет раскрывать подробности переговоров до их завершения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

