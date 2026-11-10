Зеленский назвал конструктивным первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Первый день трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби был конструктивным и достаточно содержательным. Как пишет РИА Новости, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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«Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов», - сообщил он.

Также Зеленский поблагодарил США за организацию переговоров, а ОАЭ - за предоставление площадки.

Ранее в СМИ появилась информация, что встреча представителей РФ, США и Украины 10 ноября продлилась четыре с половиной часа, включая 40-минутный перерыв.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга указал, что Москва не будет раскрывать подробности переговоров до их завершения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий сысоев
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