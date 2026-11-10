«Цифровая связь делает физическое одиночество менее изолирующим: близкие доступны в переписке, легче найти людей со схожими интересами, поддерживать отношения на расстоянии. В этом смысле человек может жить один, но не оставаться без общения. Однако нужно различать переписку с близким человеком и потребление бесконечной ленты. Это принципиально разные занятия. Цифровая среда может поддерживать отношения, а может занимать время, которое иначе ушло бы на их построение. Само по себе снижение страха — благоприятное изменение. Страх остаться одному не лучший фундамент ни для семьи, ни для дружбы. Когда человек способен быть один, ему легче выбирать отношения добровольно, говорить о своих потребностях и не соглашаться на унижение ради сохранения связи. Но общественный результат зависит от того, чем заменяется зависимость от одного человека. Если разнообразными связями — дружескими, родственными, профессиональными, соседскими, — это может делать жизнь устойчивее. Если ничем, возникает риск изоляции», - объяснила она.

Поэтому, по ее словам, в самодостаточности важен баланс.

«Поэтому опасна не самодостаточность как таковая, а установка «мне никто не нужен, и я никому ничего не должен». Взаимодействие требует времени, взаимных обязательств и готовности иногда поступиться удобством. Если любое неудобство воспринимать как повод оборвать связь, отношения становятся хрупкими. Последствия реальной изоляции нельзя недооценивать: доклад комиссии ВОЗ по социальным связям рассматривает одиночество и социальную изоляцию как существенную проблему. Нормальный, благоприятный вариант — «я могу быть один, но умею сближаться, доверять и заботиться». Тревожный — «я перестал ждать близости, избегаю зависимости и не знаю, к кому обратиться за помощью». Важен баланс», - добавила она.

Принимать свой сложный характер в отношениях довольно часто требуют не только женщины, но и мужчины. Партнеры должны уметь договариваться между собой и находить компромиссные варианты, но не вставать в позицию жертвы, о которую вытирают ноги. Об этом НСН заявила семейный психолог Наталья Панфилова.

