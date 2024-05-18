Круглосуточная мобилизация: На Украине изменили порядок вручения повесток
По новым правилам вручать повестки на Украине можно круглосуточно и почти везде. А у граждан от 18 до 60 лет должны будут всегда проверять документы.
С сегодняшнего дня на Украине вступает в силу новый закон о мобилизации граждан. Согласно изменениям, украинцы теперь разделятся на «годных» и «не годных», а повестки можно будет вручать круглосуточно.
КРУГЛОСУТОЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
18 мая на Украине утвердили новый порядок вручения повесток военнобязанным гражданам. Так, согласно вступившему в силу закону о новых правилах мобилизации на Украине, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, т.е. аналог военкомата – прим. НСН) смогут раздавать повестки круглосуточно.
По новому постановлению кабмина, повестки военнообязанным смогут вручать по месту проживания, работы, учебы и даже в местах массового скопления людей, общественных местах, общественных сооружениях или на блокпостах и пунктах пропуска через границу. При этом кроме военкомов раздавать повестки смогут представители местных администраций, а также руководство предприятий и учреждений.
Оповещать военнообязанных о мобилизации смогут и члены групп оповещения, которые не подлежат отправке на фронт. В такие объединения войдут полицейские, местные власти, представители учебных заведений или физлица, которые управляют многоквартирными домами. После того, как военнообязанных оповестят, выдающие повестки «органы» будут подавать отчеты о количестве выписанных и врученных справок, а в случае отказа гражданина от нее — будет составляться специальный акт.
Более того, в связи с изменением в порядке предоставления повесток на Украине теперь вводятся новые правила проверки военно-учетных документов. Так, сотрудники военкоматов, полицейские или пограничники должны повсеместно проверять их у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При этом во время проверок разрешена фото и видеофиксация.
До этого, кстати, спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин призвал мобилизовать всю страну. Он считает, что после нового закона «спокойной жизни», которой до сих пор жила часть украинцев, больше не будет. По его словам, в противостоянии с таким сильным противником как Россия, невозможно отправить в зону конфликта только часть населения Украины.
ОСУЖДЕННЫЕ ПРИЗЫВНИКИ
До этого на Украине уже принимались меры по увеличению численности ВСУ путем расширения мобилизованных. Так, 17 мая президент страны Владимир Зеленский, например, подписал закон, позволяющий условно-досрочное освобождение осужденных за нетяжкие преступления для их отправки на фронт. Этот документ также предусматривает уголовную ответственность за уклонение от прохождения контрактной военной службы для освобожденных в связи с этим по УДО.
По новому украинскому законодательству, согласие на службу в рядах ВСУ вынуждены будут давать не только сами осужденные, но и командиры частей, в которых будут созданы отдельные специальные подразделения для совершивших преступления граждан. Суд будет рассматривать возможность УДО после согласования сторон. Но для вступления в ряды ВСУ осужденным необходимо будет пройти медкомиссию.
При этом новый закон не предусматривает мобилизацию лиц, которые совершили убийства, преступления против основ нацбезопасности, а также педофилов, насильников и виновников ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков либо алкоголя.
Между тем глава министерства юстиции Украины Денис Малюська считает, что с помощью нового закона удастся призвать в армию от 10 тысяч до 20 тысяч человек. При этом, по словам замминистра юстиции Украины Елены Высоцкой, менее пяти тысяч заключенных в стране предварительно уже согласились на вступление в ряды ВСУ в обмен на освобождение из мест лишения свободы.
В апреле Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вступает в силу с 18 мая. Этот документ в том числе упраздняет категорию ограниченно годных. Теперь на Украине будет только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе.
Ранее в правительстве Украины предложили блокировать банковские счета граждан, которые отклоняются от службы в ВСУ.
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