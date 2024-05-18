Круглосуточная мобилизация: На Украине изменили порядок вручения повесток

По новому постановлению кабмина, повестки военнообязанным смогут вручать по месту проживания, работы, учебы и даже в местах массового скопления людей, общественных местах, общественных сооружениях или на блокпостах и пунктах пропуска через границу. При этом кроме военкомов раздавать повестки смогут представители местных администраций, а также руководство предприятий и учреждений.

Оповещать военнообязанных о мобилизации смогут и члены групп оповещения, которые не подлежат отправке на фронт. В такие объединения войдут полицейские, местные власти, представители учебных заведений или физлица, которые управляют многоквартирными домами. После того, как военнообязанных оповестят, выдающие повестки «органы» будут подавать отчеты о количестве выписанных и врученных справок, а в случае отказа гражданина от нее — будет составляться специальный акт.

Более того, в связи с изменением в порядке предоставления повесток на Украине теперь вводятся новые правила проверки военно-учетных документов. Так, сотрудники военкоматов, полицейские или пограничники должны повсеместно проверять их у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При этом во время проверок разрешена фото и видеофиксация.