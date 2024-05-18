Не верят в Запад? Киев попросил США разрешить использовать американское оружие не на Украине

И это несмотря на то, что 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон запрещает использовать свое оружие для нанесения ударов за пределами Украины.

Однако недавно американский политический деятель все же прибыл в эту страну, встретившись там с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Это был первый визит высокопоставленного американского чиновника на Украину после одобрения конгрессом США запроса на выделение дополнительных средств на военную поддержку Киева. Блинкен и представители киевского режима во время консультаций обсудили долгосрочные обязательства в сфере безопасности и других областях, а также продолжающуюся работу по ускорению восстановления украинской экономики.