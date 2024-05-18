Не верят в Запад? Киев попросил США разрешить использовать американское оружие не на Украине
Киевские власти до сих пор надеются на помощь Запада, но в ВСУ уже, кажется, не верят в него.
Несмотря на запрет использования американского оружия не на территории Украины, США все равно продолжают поставлять Киеву новые партии вооружения. При этом Запад не торопится официально вводить в эту страну свои войска и принимать ее в ряды НАТО.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОСТАВОК
18 мая американское издание Wall Street Journal сообщило, что Киев попросил Вашингтон отменить ограничения на использование американского оружия по территории РФ, которую признают США. По данным источника, киевские власти также обратились в администрацию американского президента Джо Байдена с просьбой об определении целей в России, «по которым Украина могла бы нанести удар собственным оружием».
И это несмотря на то, что 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон запрещает использовать свое оружие для нанесения ударов за пределами Украины.
Однако недавно американский политический деятель все же прибыл в эту страну, встретившись там с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Это был первый визит высокопоставленного американского чиновника на Украину после одобрения конгрессом США запроса на выделение дополнительных средств на военную поддержку Киева. Блинкен и представители киевского режима во время консультаций обсудили долгосрочные обязательства в сфере безопасности и других областях, а также продолжающуюся работу по ускорению восстановления украинской экономики.
До этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже объявлял, что Вашингтон собирается анонсировать выделение нового пакета военной помощи Киеву.
«У нас на очереди еще один пакет помощи, поскольку мы пытаемся повысить темпы поставок», – рассказал он.
Однако перед этим официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер подчеркнул, что, несмотря на утверждение предоставления военной помощи Украине, точные сроки новых поставок оружия в эту страну пока неясны.
«Вы можете их ожидать, но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», – заявил политик.
Известно только, что Киев уже получил в рамках нового пакета помощи средства ПВО, артиллерию и ракеты большой дальности. В конце апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также подтвердила, что Украина начала получать вооружения, о которых Вашингтон говорил в рамках возобновления программы военной помощи.
«Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», - добавила она.
ОБОЙДУТСЯ БЕЗ СОЛДАТ
Однако несмотря на возобновление поставок американского оружия на территорию Украины, Запад все же не спешит официально отправлять туда своих солдат.
Например, 11 мая Евросоюз согласовал черновик документа по предоставлению Киеву гарантий безопасности, согласно которому в случае агрессии Брюссель «проконсультирует Киев в течение 24 часов», но все равно не введет европейских военных на территорию украинского конфликта.
Между тем даже простые украинцы уже потребовали у своего президента обратиться на Запад с просьбой ввести войска для помощи Киеву. На сайте Зеленского даже появилась подобная петиция , однако необходимого количества подписей она пока не собрала.
В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что это явный признак «истощения» Украины.
«Это очевидный сигнал истощения ВСУ и их близкого краха. Мы в преддверии большого шухера под названием "падение украинского фронта и окончательный развал территорий"», - заявил он.
Однако депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий считает, что из-за успешного продвижения армии России на Харьковском направлении ВСУ деморализованы и уже не верят в эффект от помощи Запада.
«На основе боевых заданий, которые определили военные командиры, у нас все идет по плану. ВСУ, напротив, сильно деморализованы, ситуация внутри подразделений, которые там находятся, неоднозначная. Сегодня они уже не верят в помощь, которую им оказывает Запад. Многие офицеры низшего звена не понимают позицию руководства Украины», - заметил он в интервью НСН.
И НАТО ТУДА ЖЕ
Несмотря на то, что Запад продолжает поставлять на Украину свое вооружение, принимать в ряды военного блока ее также не спешат. Например, на июльском саммите в Вашингтоне представители НАТО собираются официально утвердить отказ от отправки своих войск Киеву. О неготовности вводить войска на Украину говорит и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Когда я недавно посещал Украину, украинцы не просили войск НАТО, они просили больше поддержки», - заявил он.
Другие представители альянса также против присоединения Киева к нему. Например, посол ФРГ на Украине Мартин Егер заявил, что, пока идет вооруженный конфликт, «это нереально». А президент Чехии Петр Павел также исключил возможность принятия Киева в альянс на саммите летом.В свою очередь глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО является решенным, но организация пока обсуждает «когда это произойдет и что для этого нужно».
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страной управляют «глупые люди», из-за которых и начался конфликт на Украине.
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