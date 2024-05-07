По его словам, после взятия Харькова и Одессы под контроль нужно заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности России бумаги.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН назвал Харьков «отрезанным ломтем» для Владимира Зеленского. По его словам, при наступлении российской армии на город Зеленский не сдаст его и будет готов превратить в руины, передает «Радиоточка НСН».

