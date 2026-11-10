КСИР открыл новый подземный ракетный город
В Иране открыли новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило агентство Mehr.
На церемонии начальник Генштаба ВС Тегерана Али Абдоллахи и командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави проверили готовность комплекса, а представитель формирования Хосейн Мохеби объявил о снятии ограничений на дальность баллистических ракет.
Абдоллахи подчеркнул, что «передовое вооружение удивит противников Исламской Республики своей эффективностью на поле боя».
Ранее Мохеби сообщал, что КСИР в сжатые сроки перенес производственные линии по выпуску ракет и беспилотников с поверхности. Так Иран перешел от простых подземных хранилищ к полноценным «ракетным производственным городам».
Среди ключевых достижений Корпуса он назвал развитие собственных аэрокосмических технологий. Они позволили Тегерану превратиться из импортера вооружений в производителя и экспортера техники. В качестве примера он привел БПЛА «Шахед-136», ракеты «Арман» и системы ПВО «3-й Хордад».
Недавно писали, что Иран попросил у России комплексы С-400 после ударов США и Израиля.
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