КСИР открыл новый подземный ракетный город

В Иране открыли новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило агентство Mehr.

Иран снял ограничения на дальность полета ракет

На церемонии начальник Генштаба ВС Тегерана Али Абдоллахи и командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави проверили готовность комплекса, а представитель формирования Хосейн Мохеби объявил о снятии ограничений на дальность баллистических ракет.

Абдоллахи подчеркнул, что «передовое вооружение удивит противников Исламской Республики своей эффективностью на поле боя».

Ранее Мохеби сообщал, что КСИР в сжатые сроки перенес производственные линии по выпуску ракет и беспилотников с поверхности. Так Иран перешел от простых подземных хранилищ к полноценным «ракетным производственным городам».

Среди ключевых достижений Корпуса он назвал развитие собственных аэрокосмических технологий. Они позволили Тегерану превратиться из импортера вооружений в производителя и экспортера техники. В качестве примера он привел БПЛА «Шахед-136», ракеты «Арман» и системы ПВО «3-й Хордад».

Недавно писали, что Иран попросил у России комплексы С-400 после ударов США и Израиля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыОружиеВооружениеИран

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