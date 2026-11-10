МВД подготовило для регионов РФ рекомендации по разобщению анклавов мигрантов

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что для глав регионов страны подготовили рекомендации по предупреждению и разобщению анклавов мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

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Правительство уже одобрило документ. В ближайшее время его отправят в субъекты.

Колокольцев подчеркнул, что работа должна носить комплексный характер. По его словам, рассчитывать только на правоохранительную составляющую нельзя. Речь идет в том числе о подборе жилья крупными работодателями для иностранцев. Главное, уверен он, — не допускать создания анклавов.

Глава МВД добавил, что, как показывает международный опыт, простого решения этого вопроса пока нет. Проблема характерна не только для выходцев из-за рубежа, но и для лиц с российским паспортом и их детей. Здесь же важно использовать потенциал местных властей.

До этого рассказывали, что в РФ более 800 тыс. иностранцев числятся в реестре контролируемых лиц.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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