МВД подготовило для регионов РФ рекомендации по разобщению анклавов мигрантов

Правительство уже одобрило документ. В ближайшее время его отправят в субъекты.



Колокольцев подчеркнул, что работа должна носить комплексный характер. По его словам, рассчитывать только на правоохранительную составляющую нельзя. Речь идет в том числе о подборе жилья крупными работодателями для иностранцев. Главное, уверен он, — не допускать создания анклавов.



Глава МВД добавил, что, как показывает международный опыт, простого решения этого вопроса пока нет. Проблема характерна не только для выходцев из-за рубежа, но и для лиц с российским паспортом и их детей. Здесь же важно использовать потенциал местных властей.



До этого рассказывали, что в РФ более 800 тыс. иностранцев числятся в реестре контролируемых лиц.

