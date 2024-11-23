Страх Зеленского и серии «Орешника»: Украина начала разработку собственной баллистической ракеты

ИСПУГ ЗЕЛЕНСКОГО

Стало известно, что на Украине разрабатывают несколько баллистических ракет. Об этом сообщило издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анну Гвоздяр. По данным источника, украинские чиновники дали понять, что новое вооружение могут скоро начать применять против российских войск. Однако ракетной программе на Украине не хватает денег, а это может сказаться на ее эффективности. До этого украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев уже испытывает четыре вида ракет собственного производства.

Между тем, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Зеленский испугался ответа Москвы на применение Киевом западных дальнобойных ракет вглубь территории РФ.

«Я так понимаю, Зеленский испугался. Он стал обвинять "своих хозяев" в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой акции со стороны РФ. Наверное, это полезный результат, потому что уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, это уже полезно», - сказал Лавров.