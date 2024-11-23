Страх Зеленского и серии «Орешника»: Украина начала разработку собственной баллистической ракеты
Украинские чиновники сообщили, что сейчас в стране работают над созданием «более чем одной» баллистической ракеты.
После заявлений президента России Владимира Путина о равноценном ответе Киеву на применение ВСУ американских ракет ATACMS по территории РФ украинский лидер Владимир Зеленский испугался. На фоне этого на Украине заявили о создании своих баллистических ракет. Между тем, в России уже заверили, что «Орешник», который планируют принять на вооружение, сможет поражать цели по всей Европе.
ИСПУГ ЗЕЛЕНСКОГО
Стало известно, что на Украине разрабатывают несколько баллистических ракет. Об этом сообщило издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анну Гвоздяр. По данным источника, украинские чиновники дали понять, что новое вооружение могут скоро начать применять против российских войск. Однако ракетной программе на Украине не хватает денег, а это может сказаться на ее эффективности. До этого украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев уже испытывает четыре вида ракет собственного производства.
Между тем, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Зеленский испугался ответа Москвы на применение Киевом западных дальнобойных ракет вглубь территории РФ.
«Я так понимаю, Зеленский испугался. Он стал обвинять "своих хозяев" в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой акции со стороны РФ. Наверное, это полезный результат, потому что уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, это уже полезно», - сказал Лавров.
По его словам, Зеленского напугало заявление российского лидера Владимира Путина о зеркальном ответе в случае эскалации военных действий против России. Речь о разработке и запуске Москвой баллистического ракетного комплекса «Орешник».
21 ноября российский лидер объявил, что ВС России нанесли удар по «Южмашу» в Днепре баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Тогда же президент напомнил, что современные средства ПВО не перехватывают эти ракеты, которые настигают цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду).
При этом заявление Путина испугали не только Зеленского, но и европейских политиков. Так, венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир рассказал НСН, что Европа «была в шоке» после обращения российского президента.
«Многие думают, даже (премьер-министр Венгрии - прим. НСН) Виктор Орбан, что так близко к Третьей мировой войне в мире еще никогда не были, как сегодня. Но на Западе разделяются мнения. В западной части Евросоюза говорят о том, что даже Европа в опасности. Мы здесь в Венгрии не думаем, что Россия хотела бы напасть на Европу. Но, конечно, этот шаг (обращение Путина - прим. НСН) сделан для США, Великобритании и Франции, чтобы показать: "Ребята, это красная линия, чтобы вы не делали — будет ответ". Я так думаю, что этот ответ коснется Украины. Будут следующие военные цели, как и "Южмаш". И если никто на Западе не поймет, то я не исключаю, что будет большое символическое нападение на Киев», - предположил он.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил Путину, что комплекс оснащен гиперзвуковыми блоками, что позволяет поражать цели от отдельных объектов до обширных территорий. К тому же «Орешник» способен попадать и в высокозащищенные цели, обладающие высокой точностью и эффективностью. По словам Каракаева, система может поражать цели на всей территории Европы. Он также предложил принять комплекс на вооружение в стране. В свою очередь Владимир Путин согласился.
В начале этой недели в СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять ракеты ATACMS, радиус действия которых составляет до 300 км, для атаки вглубь территории России. Уже 19 ноября в Брянской области российские военные сбили пять запущенных ВСУ ракет и повредили еще одну.
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
На фоне атаки ВСУ вглубь России американскими ракетами Владимир Путин объявил о запуске в стране серийного производства «Орешника». По словам президента, комплекс будет поставлен на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения РФ (РВСН). Российский лидер напомнил, что при массированном применении по объектам противника система будет сопоставима с оружием стратегического назначения, однако, добавил он, «Орешник» не является средством массового поражения. При этом Путин рассказал, что в России существует несколько систем, подобных этой, которые сейчас проходят испытания.
Кроме того, в ходе совещания с руководством Минобороны страны президент России подчеркнул, что российские силы ежедневно наращивают свой наступательный потенциал. Он также добавил, что работа над новейшими ракетами будет продолжена, включая их тестирование в боевых условиях.
Научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в интервью НСН рассказал, что в России ракету «Орешник» могли начать разрабатывать еще с 2019 года после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«В 2019 году, когда США вышли из ДРСМД, российской стороной было анонсировано два проекта — "Калибр" в сухопутном исполнении и некая гиперзвуковая ракета средней дальности наземного базирования. Видимо, теперь этот проект дошел до реализации. Судя по всему, у нас появилась некая ракета с гиперзвуковым оснащением по типу "Авангарда", но меньшей дальности. Судя по тем акцентам, которые сделал президент, "Орешник" — ракета двойного оснащения, то есть наверняка у нее есть и ядерный вариант. Акцент на гиперзвуке, вероятно, был сделан для того, чтобы мы поняли, что боевые блоки у этой ракеты имеют некие планирующие свойства», - объяснил он.
При этом, по мнению эксперта Бюро военно-политического анализа Николая Костикина, «Орешник» станет весомым козырем для завершения украинского конфликта.
«Преимущественно эти ракеты применяться не будут. Их задача — продемонстрировать готовность к применению по наиболее важным и ценным целям, например, завод "Южмаш". Завершение конфликта на Украине предопределят комплексные усилия России на военном, экономическом и дипломатическом фронте. Тем не менее вклад в завершение конфликта в качестве козыря "Орешника", как и любого гиперзвукового оружия России, неоспорим», - сказал он в беседе с НСН.
Ранее Владимир Путин сообщил, что создатели системы «Орешник» будут представлены к госнаградам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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