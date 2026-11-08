Россия увеличила импорт американского маргарина в 41 раз до рекордного уровня
8 ноября 202603:49
Денис Постольский
Россия в сентябре купила американский маргарин на 184,7 тыс. долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни США.
Это в 41 раз больше, чем за аналогичный период в 2025 году. В июле и августе текущего года их не было, а в июне закупки составляли 102,8 тыс. долларов.
Ранее терапевт перечислила вредные для сердечно-сосудистой системы продукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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