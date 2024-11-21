«Хотели? Получайте!»: Медведев об ударе по «Южмашу» гиперзвуковой ракетой

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что удар по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» гиперзвуковой ракетой «Орешник» вероятно стал тем, что ожидал Запад.

«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми – удар гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал он.