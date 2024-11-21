«Хотели? Получайте!»: Медведев об ударе по «Южмашу» гиперзвуковой ракетой
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что удар по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» гиперзвуковой ракетой «Орешник» вероятно стал тем, что ожидал Запад.
«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми – удар гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал он.
Ранее президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях новой ракеты, способной обходить системы противовоздушной обороны.
Удар по «Южмашу» стал ответом Москвы на решение США и Великобритании санкционировать удары дальнобойными ракетами по территории России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru