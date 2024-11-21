«Хотели? Получайте!»: Медведев об ударе по «Южмашу» гиперзвуковой ракетой

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что удар по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» гиперзвуковой ракетой «Орешник» вероятно стал тем, что ожидал Запад.

«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми – удар гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал он.

Путин сообщил об испытании баллистической ракеты средней дальности

Ранее президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях новой ракеты, способной обходить системы противовоздушной обороны.

Удар по «Южмашу» стал ответом Москвы на решение США и Великобритании санкционировать удары дальнобойными ракетами по территории России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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