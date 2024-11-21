Путин сообщил об испытании баллистической ракеты средней дальности

Российский лидер уточнил, что этот удар был совершен в ответ на применение дальнобойного оружия украинской стороной. Президент РФ подчеркнул, что Россия считает себя в праве применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов.

По словам Путина, современные средства ПВО не перехватывают ракеты «Орешник», те атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду.

Путин также отметил, что Россия будет заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как «Орешник».

Ранее экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай в интервью НСН заявил, что если ВС РФ применили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), то это было бы в полной мере оправдано, поскольку Киев давно применяет против России все возможные средства поражения.

