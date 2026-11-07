СМИ: Макрон подготовил секретный бункер на случай захвата Елисейского дворца

По словам авторов, создание этого бункера стало прямым следствием кризиса 2018 года, когда в стране вспыхнули протесты «желтых жилетов», а сам Макрон подвергся нападению толпы в Ле-Пюи-ан-Веле.

Французские спецслужбы уже сейчас активно готовятся к возможным массовым волнениям, саботажу и кибератакам в преддверии президентских выборов 2027 года. Власти опасаются, что победа как правого кандидата Марин Ле Пен, так и левого Жан-Люка Меланшона может спровоцировать серьезные потрясения - от уличных бунтов радикальной оппозиции до «пассивного сопротивления» в рядах самой полиции. Парижская полиция уже отработала сценарии действий в условиях масштабных кибератак и отсутствия защищенной связи.

Несмотря на предупреждения о приближении крупного социального взрыва на фоне роста цен, французские спецслужбы, как отмечают авторы книги, серьезно недооценили масштабы недавних акций. 17 октября правоохранители ожидали увидеть на улицах от 60 до 150 тысяч человек, реальное число участников общенациональной демонстрации превысило полмиллиона, что лишний раз подтвердило опасения авторов книги о нарастающей угрозе дестабилизации в стране.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня, 7 ноября, в акциях протеста по всей Франции приняли участие около 250 тысяч человек.