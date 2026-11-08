Стало известно о начале слабой магнитной бури на Земле

На Земле началась магнитная буря, сообщает в Telegram Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

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Она характеризуется как слабая. Планета вошла в поток плазмы из корональной дыры в ночь на 7 ноября. Однако до прошлого вечера магнитосфера оставалась в «зеленой» зоне.

Отмечается, что на Земле резко расширилась зона, где видны полярные сияния. Так, их можно наблюдать на северо-западе России, если небо чистое.

В начале ноября в России неожиданно началась планетарная магнитная буря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:АстрономияМагнитная Буря

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