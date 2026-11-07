«Краснодар» разгромил ЦСКА и прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ
«Краснодар» одержал уверенную победу над московским ЦСКА со счетом 4:2 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хозяева открыли счет уже на 16-й минуте благодаря точному удару Джона Кордобы. Армейцы быстро отыгрались - на 35-й минуте отличился Матвей Кисляк. Однако до перерыва Жоау Батчи (40') восстановил преимущество «быков». Во втором тайме «Краснодар» снял все вопросы о победителе - на 78-й минуте забил Даниил Уткин, а на 82-й минуте Джон Кордоба оформил дубль. Последний гол в матче ЦСКА забил на 91 минуте усилиями Кирилла Глебова.
Эта победа стала первой для «Краснодара» в чемпионате страны с конца августа, когда команда обыграла «Ростов» (1:0) в шестом туре. До этого южане не могли выиграть в семи матчах подряд.
«Краснодар» набрал 26 баллов и поднялся на третью строчку турнирной таблицы, обойдя ЦСКА. У армейцев также 26 очков, но по дополнительным показателям они занимают четвертое место.
В следующем туре 22 ноября «Краснодар» на выезде встретится с московским «Динамо», а ЦСКА днем ранее, 21 ноября, примет на своем поле грозненский «Ахмат», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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