«Кто первый даст заднюю?»: Путин напугал Запад гиперзвуковым «Орешником»

«Пора в ответ на такие вражеские удары накрыть тротилом их тыловые военные объекты, чтобы камня на камне не осталось. Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно», - написал он.

В своем заявлении Владимир Путин отметил, что при необходимости применения системы «Орешник» Россия будет «заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны».

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов заметил, что именно это уточнение подтверждает тот факт, что перехватить подобные ракеты не представляется возможным.

«Представляете, что будет твориться в Киеве, если ТАСС сообщит, что уполномочен заявить - завтра в качестве ответной меры по объектам в центре Киева будет нанесен удар ракетами средней дальности? А если не Киева, а Варшавы или Берлина? Россия сегодня вынула из рукава козырь, который некому и нечем побить», - написал он в Telegram-канале.

ЯДЕРНЫЙ ВАРИАНТ И ГИПЕРЗВУК

Российская система «Орешник» стала неприятным «сюрпризом» для недоброжелателей Москвы. Так, военкор Александр Коц рассказал, что эта баллистическая ракета – «темная лошадка» российских сил.

«Ранее публично никогда не сообщалось о ее существовании. Официальной информации откровенно немного. Вероятно, "Орешник" по своим характеристикам близок близок к советской РСД-10 "Пионер", стоявшей на вооружении в 1980-х и уничтоженной по условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1990-х. Не исключено, что новая ракета является дальнейшим развитием проекта РС-26 "Рубеж". Это подвижный грунтовый комплекс с ракетой средней дальности - от 2000 до 6000 километров. Чем бы новое оружие ни было, Россия использовала его не в полную силу», - написал Коц.

Ракета «Орешник» может быть оснащена как осколочно-фугасным зарядом, так и ядерным, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.



По его словам, ракета обладает дальностью около 6000 км и разделяющейся боевой частью, которая может включать от шести до восьми головок. Каждая из них, согласно его предположению, способна нести заряд мощностью в сотни тысяч килотонн. Это значительно превышает мощность зарядов, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, примерно в 100-200 раз.

В зоне поражения «Орешника» оказались все страны континентальной Европы, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Кроме того, в зоне поражения новоиспеченные члены НАТО: Финляндия и Швеция. Подлетное время «Орешника»: Великобритания - 19 минут, Польша - 8 минут, Бельгия - 14 минут, Германия - 11 минут», - подсчитали эксперты.

Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году «под надуманным предлогом» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил НСН, что ракету «Орешник», скорее всего, разрабатывали в России именно с 2019 года после выхода США из этого договора.

«Судя по тем акцентам, которые сделал президент, «Орешник» - ракета двойного оснащения, то есть наверняка у нее есть и ядерный вариант. Акцент на гиперзвуке, вероятно, был сделан для того, чтобы мы поняли, что боевые блоки у этой ракеты имеют некие планирующие свойства. Известно, что все боевые блоки баллистических ракет большой дальности прилетают на гиперзвуковой скорости. Президент отметил, что пока не идет речи о крупномасштабном развертывании «Орешника», потому что мы продолжаем придерживаться одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности», - заключил он.

ТРЕВОЖНАЯ РЕАКЦИЯ ЗАПАДА

В ООН назвали применение Россией «Орешника» тревожным событием. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступает за прекращение боевых действий, деэскалацию, защиту мирных жителей, а также за отказ от ударов по гражданским объектам и критически важной инфраструктуре, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик после выступления Путина.

Пентагон обеспокоен пуском Россией новой баллистической ракеты «Орешник» по цели на Украине, заявила представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.

«Это, безусловно, беспокоит нас, у меня сейчас нет оценки последствий, но это то, чем мы, конечно, обеспокоены», — сбивчиво прокомментировала она.

Со своей стороны, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что пуск ракеты никак не повлияет на помощь США Украине.

«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе», - сообщила она.