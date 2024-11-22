«Кто первый даст заднюю?»: Путин напугал Запад гиперзвуковым «Орешником»
Путин представил миру несбиваемую ракету, в ООН призвали принять меры для деэскалации украинского конфликта, в США же пока делают вид, что ничего серьезного не произошло.
Вечером 21 ноября российский президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам, в котором подал сигналы Западу и ответил недосягаемым «Орешником» на провокационные действия «партнеров» Украины.
ИМЕЕМ ПРАВО ОТВЕТИТЬ
Глава государства сообщил, что западные дальнобойные ракеты атаковали российские территории, но не достигли цели. В связи с этим Россия «имеет право использовать оружие против военных объектов стран, которые применяют свое оружие против РФ».
По его словам, 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 20 ноября ракетами Storm Shadow были нанесены удары по военным объектам РФ в Курской и Брянской областях. В ответ на подобные провокации российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему «Орешник» при ударе по военно-промышленному объекту ВСУ в Днепропетровске.
«Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов - это 2,5-3 км в секунду. Имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны подобные ракеты не перехватывают, это исключено», - заявил Путин.
После депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев пояснил, что верховный главнокомандующий посылает четкий сигнал всем, кто еще рассчитывает нанести России стратегическое поражение.
«Мы имеем полное право применять наше оружие против тех, кто осмеливается угрожать нашей безопасности. Это не просто наша обязанность — это наш долг», - написал он.
Со своей стороны, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предупредил, что политики США, Великобритании и Франции должны понимать, что эскалация вызовет прямую угрозу для этих стран, если они продолжат использовать свои ракеты против России.
«Те, кто дает разрешение, должны понимать: это именно они обрекли свои страны на возможные ответные удары России», - написал он в Telegram-канале.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что удар по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» гиперзвуковой ракетой «Орешник», вероятно, стал тем, что ожидал Запад.
«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили – удар гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал он.
А главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram, что нужно подождать, «кто первый даст заднюю».
Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что он, как и десятки тысяч бойцов на передовой, ждал обращения президента России Владимира Путина.
«Пора в ответ на такие вражеские удары накрыть тротилом их тыловые военные объекты, чтобы камня на камне не осталось. Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно», - написал он.
В своем заявлении Владимир Путин отметил, что при необходимости применения системы «Орешник» Россия будет «заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны».
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов заметил, что именно это уточнение подтверждает тот факт, что перехватить подобные ракеты не представляется возможным.
«Представляете, что будет твориться в Киеве, если ТАСС сообщит, что уполномочен заявить - завтра в качестве ответной меры по объектам в центре Киева будет нанесен удар ракетами средней дальности? А если не Киева, а Варшавы или Берлина? Россия сегодня вынула из рукава козырь, который некому и нечем побить», - написал он в Telegram-канале.
ЯДЕРНЫЙ ВАРИАНТ И ГИПЕРЗВУК
Российская система «Орешник» стала неприятным «сюрпризом» для недоброжелателей Москвы. Так, военкор Александр Коц рассказал, что эта баллистическая ракета – «темная лошадка» российских сил.
«Ранее публично никогда не сообщалось о ее существовании. Официальной информации откровенно немного. Вероятно, "Орешник" по своим характеристикам близок близок к советской РСД-10 "Пионер", стоявшей на вооружении в 1980-х и уничтоженной по условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1990-х. Не исключено, что новая ракета является дальнейшим развитием проекта РС-26 "Рубеж". Это подвижный грунтовый комплекс с ракетой средней дальности - от 2000 до 6000 километров. Чем бы новое оружие ни было, Россия использовала его не в полную силу», - написал Коц.
Ракета «Орешник» может быть оснащена как осколочно-фугасным зарядом, так и ядерным, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, ракета обладает дальностью около 6000 км и разделяющейся боевой частью, которая может включать от шести до восьми головок. Каждая из них, согласно его предположению, способна нести заряд мощностью в сотни тысяч килотонн. Это значительно превышает мощность зарядов, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, примерно в 100-200 раз.
В зоне поражения «Орешника» оказались все страны континентальной Европы, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Кроме того, в зоне поражения новоиспеченные члены НАТО: Финляндия и Швеция. Подлетное время «Орешника»: Великобритания - 19 минут, Польша - 8 минут, Бельгия - 14 минут, Германия - 11 минут», - подсчитали эксперты.
Владимир Путин в своем обращении подчеркнул, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году «под надуманным предлогом» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил НСН, что ракету «Орешник», скорее всего, разрабатывали в России именно с 2019 года после выхода США из этого договора.
«Судя по тем акцентам, которые сделал президент, «Орешник» - ракета двойного оснащения, то есть наверняка у нее есть и ядерный вариант. Акцент на гиперзвуке, вероятно, был сделан для того, чтобы мы поняли, что боевые блоки у этой ракеты имеют некие планирующие свойства. Известно, что все боевые блоки баллистических ракет большой дальности прилетают на гиперзвуковой скорости. Президент отметил, что пока не идет речи о крупномасштабном развертывании «Орешника», потому что мы продолжаем придерживаться одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности», - заключил он.
ТРЕВОЖНАЯ РЕАКЦИЯ ЗАПАДА
В ООН назвали применение Россией «Орешника» тревожным событием. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступает за прекращение боевых действий, деэскалацию, защиту мирных жителей, а также за отказ от ударов по гражданским объектам и критически важной инфраструктуре, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик после выступления Путина.
Пентагон обеспокоен пуском Россией новой баллистической ракеты «Орешник» по цели на Украине, заявила представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.
«Это, безусловно, беспокоит нас, у меня сейчас нет оценки последствий, но это то, чем мы, конечно, обеспокоены», — сбивчиво прокомментировала она.
Со своей стороны, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что пуск ракеты никак не повлияет на помощь США Украине.
«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе», - сообщила она.
При этом западная пресса выразила большую обеспокоенность в своих заголовках и статьях, чем формальные речи официальных представителей администраций. Washington Post пишет, что выступление Путина является предупреждением не только Вашингтону, но и другим западным союзникам Киева.
Французская Parisien отмечает, что Путин делал заявление с «непроницаемым лицом» и не оставил места для сомнений: Россия готова к любому сценарию развития конфликта с Украиной и ее союзниками.
Более смелые заявления прозвучали из Великобритании. Так, в случае вторжения России в любую из стран Восточной Европы, армия Великобритании для их защиты готова к ведению боевых действий хоть «сегодня вечером», заявил замначальника британского штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован.
Не поменял своей риторики и украинский лидер Владимир Зеленский, который снова нашел повод упрекнуть своих союзников.
«Сейчас сильной реакции мира нет. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», - написал он.
Также Зеленский заключил, что российская сторона якобы в очередной раз дает понять, что не готова к миру.
При этом свое вечернее выступление российский лидер Владимир Путин завершил «мирной нотой», подчеркнув еще раз, что Россия «готова решать все спорные вопросы мирными средствами». Но также Москва готова к любому развитию событий, заключил глава государства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Хакеры RaHDit опубликовали данные об украинцах с ВИЧ, которых могут мобилизовать
- СМИ: Apple готовит масштабное обновление Siri
- Открытие катка на ВДНХ в Москве перенесли из-за теплой погоды и дождя
- Основы российской государственности планируют изучать в детских садах
- Четыре человека пострадали в Москве из-за сильного ветра
- Экономист Балынин: У 69,5% россиян высокие доходы
- Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
- СМИ: ФНС ликвидировала компанию рэпера Miyagi
- Рейс Москва-Наманган вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана
- В Красноярском крае выросло число госпитализированных с отравлением школьников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru