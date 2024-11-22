Путин заявил, что российские силы накапливают наступательный потенциал
22 ноября 202419:59
Российские силы ежедневно наращивают свой наступательный потенциал. Об этом в ходе совещания с руководством Минобороны сообщил президент Владимир Путин.
Путин в пятницу, 22 ноября, провел совещание с участием руководителей Министерства обороны и представителей оборонно-промышленного комплекса.
Также глава государства сообщил, что испытания системы «Орешник», проведенные накануне, завершились успешно.
По его словам, работа над новейшими ракетами будет продолжена, включая их тестирование в боевых условиях, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru