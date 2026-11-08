СМИ: Предложение Трампа о безопасности в Европе стало неожиданностью

По данным издания, само по себе то, что данные вопросы вынесены в центр переговоров, представляет собой существенное отличие от предыдущих попыток договориться. Стратегический вопрос общеевропейской безопасности впервые поставлен во главу угла.

Данный подход замещает собой обсуждавшиеся ранее сценарии, которые были сосредоточены на достижении локальных перемирий или территориальных уступках сторон.

Ранее Трамп заявил, что провел переговоры по Украине и продолжит их, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

