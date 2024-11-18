«Бьют по гражданским»: Марочко предостерег от «шапкозакидательства» насчет ракет ATACMS
Военные объекты России хорошо защищены, при этом нет стопроцентной гарантии защиты от дальнобойных ракет, сказал в эфире НСН Андрей Марочко.
Американские дальнобойные ракеты ATACMS являются серьезным оружием, и их не стоит недооценивать, заявил в интервью НСН подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить по «глубинной» территории России ракетами ATACMS, радиус действия которых до 300 км. Официально эту информацию еще не подтвердили, при этом издание называет первой возможной целью такого удара Курскую область.
«Этими ракетами наносилось много ударов не только по Луганской народной республике, но и по другим территориям. Это довольно серьезное оружие, которое разрушает здания, происходят мощные взрывы и, можно сказать, что они довольно точные. При этом целями украинских боевиков всегда оказывается, в основном, гражданская инфраструктура, потому что по военным объектам они наносить удары не могут ввиду того, что там стоит много защиты», - сказал Марочко.
По его словам, нет 100% гарантий защиты от ATACMS, поэтому не нужно заниматься шапкозакидательством.
«Это довольно-таки мощное оружие, серьезное, не нужно его недооценивать и заниматься шапкозакидательством. Этим ракетам не всегда удается преодолеть средства РЭБ, но нельзя гарантировать, что наши системы ПВО на 100% смогут с ними справиться. В мире не существует оружия, которое на 100% гарантирует тот или иной результат», - заключил собеседник НСН.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя решение США по ATACMS, указал на «безумие» Запада и назвал Россию «сестрой». Вместе с тем французская газета Le Figaro сообщила, что Франция и Великобритания якобы также разрешили Украине наносить удары вглубь территории России ракетами SCALP и Storm Shadow, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России выдали более 1 млн электронных медсвидетельств о рождении
- Стали известны подробности убийства перебежчика Кузьминова в Испании
- Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов на открытии торгов
- Экономист заявил о возможном снижении цен на мандарины к Новому году
- В Турции один человек погиб, 30 пострадали в ДТП с междугородным автобусом
- Несколько украинских дронов сбили в Белгородской области
- Figaro удалила сведения о разрешении Франции и Британии наносить удары по России
- В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах
- Керчь и Евпатория частично остались без света из-за аварии
- СМИ: Премьеру «Холопа 3» заменили турецкой версией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru