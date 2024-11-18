«Бьют по гражданским»: Марочко предостерег от «шапкозакидательства» насчет ракет ATACMS

«Этими ракетами наносилось много ударов не только по Луганской народной республике, но и по другим территориям. Это довольно серьезное оружие, которое разрушает здания, происходят мощные взрывы и, можно сказать, что они довольно точные. При этом целями украинских боевиков всегда оказывается, в основном, гражданская инфраструктура, потому что по военным объектам они наносить удары не могут ввиду того, что там стоит много защиты», - сказал Марочко.

По его словам, нет 100% гарантий защиты от ATACMS, поэтому не нужно заниматься шапкозакидательством.

«Это довольно-таки мощное оружие, серьезное, не нужно его недооценивать и заниматься шапкозакидательством. Этим ракетам не всегда удается преодолеть средства РЭБ, но нельзя гарантировать, что наши системы ПВО на 100% смогут с ними справиться. В мире не существует оружия, которое на 100% гарантирует тот или иной результат», - заключил собеседник НСН.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя решение США по ATACMS, указал на «безумие» Запада и назвал Россию «сестрой». Вместе с тем французская газета Le Figaro сообщила, что Франция и Великобритания якобы также разрешили Украине наносить удары вглубь территории России ракетами SCALP и Storm Shadow, отмечает «Радиоточка НСН».

