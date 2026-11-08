В центре Москвы задержали десятки подростков
В центре Москвы прошел масштабный рейд правоохранительных органов, в результате которого в отделы полиции были доставлены десятки подростков, сообщают «Известия».
По словам родителей задержанных, их число может достигать трех сотен. Несовершеннолетних продолжают привозить к зданиям органов внутренних дел. Из-за большого количества задержанных места в помещениях не хватает, часть подростков ожидает оформления на улице. К отделам полиции приехали около 80 родителей, которых пускают внутрь по одному. Родители подтвердили, что задержания продолжаются в течение длительного времени.
Ранее ФСБ задержала подростка, планировавшего теракт в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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