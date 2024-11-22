Каракаев: Ракетный комплекс «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы

Каракаев также предложил принять комплекс «Орешник» на вооружение, президент России Владимир Путин согласился.

По словам Каракаева, решение о разработке подвижного грунтового комплекса средней дальности «Орешник» было принято в июле 2023 года.

Ранее Путин отметил, что при массированном применении по объектам противника система «Орешник» будет сопоставима с оружием стратегического назначения, однако, по словам президента России, «Орешник» не является средством массового поражения, напоминает «Радиоточка НСН».

