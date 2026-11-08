В МВД объяснили рейд в районе Китай-городе
8 ноября 202602:33
Денис Хоноров
Правоохранительные органы объяснили задержание подростков в районе Китай-города в Москве, сообщают «Известия».
Сотрудники полиции проводили мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, в том числе связанных с употреблением спиртных напитков в общественных местах.
В ходе проверок граждан доставили в отдел МВД России по Басманному району.
Были доставлены десятки подростков. По словам родителей задержанных, их число может достигать трех сотен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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