В МВД объяснили рейд в районе Китай-городе

Правоохранительные органы объяснили задержание подростков в районе Китай-города в Москве, сообщают «Известия».

ФСБ задержала подростка, планировавшего теракт в Москве

Сотрудники полиции проводили мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, в том числе связанных с употреблением спиртных напитков в общественных местах.

В ходе проверок граждан доставили в отдел МВД России по Басманному району.

Были доставлены десятки подростков. По словам родителей задержанных, их число может достигать трех сотен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПолицияПодросткиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры