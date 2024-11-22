AFP: Шольц отреагировал на применение Россией «Орешника»
Удар ВС РФ новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник» по территории украинского предприятия ОПК «Южмаш» является «ужасающей эскалацией», завил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит Agence France-Presse.
«То, что Путин теперь также использовал ракету средней дальности для удара по украинской территории, является ужасающей эскалацией», — заявил он.
В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и сообщил, что в ответ на применение Киевом дальнобойных ракет по регионам РФ Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник».
Также AFP сообщило, что НАТО собирает экстренное заседание Совета Украина – НАТО после применения Россией «Орешника», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru