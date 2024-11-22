AFP: Шольц отреагировал на применение Россией «Орешника»

В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и сообщил, что в ответ на применение Киевом дальнобойных ракет по регионам РФ Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник».

Также AFP сообщило, что НАТО собирает экстренное заседание Совета Украина – НАТО после применения Россией «Орешника», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







