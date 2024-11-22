СМИ: НАТО 26 ноября организует экстренное заседание после применения РФ «Орешника»
НАТО собирает экстренное заседание Совета Украина – НАТО после применения Россией новой баллистической ракеты «Орешник» по объекту ОПК Украины, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои дипломатические источники.
Издание уточнило, что на заседании хотят обсудить последствия этого удара. Заседание пройдет 26 ноября на уровне послов по запросу Украины.
В четверг президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам, в котором завил, что ВС РФ нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепре баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил НСН, что Европа в шоке после обращения президента РФ Путина и его заявления о баллистической ракете «Орешник».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru