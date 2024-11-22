СМИ: НАТО 26 ноября организует экстренное заседание после применения РФ «Орешника»

НАТО собирает экстренное заседание Совета Украина – НАТО после применения Россией новой баллистической ракеты «Орешник» по объекту ОПК Украины, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои дипломатические источники.

Издание уточнило, что на заседании хотят обсудить последствия этого удара. Заседание пройдет 26 ноября на уровне послов по запросу Украины.

Зеленский потребовал отреагировать на пуск ракеты «Орешник»

В четверг президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам, в котором завил, что ВС РФ нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепре баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил НСН, что Европа в шоке после обращения президента РФ Путина и его заявления о баллистической ракете «Орешник».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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