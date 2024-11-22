СМИ: НАТО 26 ноября организует экстренное заседание после применения РФ «Орешника»

В четверг президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам, в котором завил, что ВС РФ нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепре баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил НСН, что Европа в шоке после обращения президента РФ Путина и его заявления о баллистической ракете «Орешник».

