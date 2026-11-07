Около 250 тысяч человек вышли на акции протеста по всей Франции

Около 250 тысяч человек приняли участие в манифестациях по всей Франции 7 ноября. Такие данные, основанные на информации молодежных профсоюзов, приводит газета Le Figaro.

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По данным Le Figaro, в общенациональных акциях участвовали 250 тысяч человек, из которых 75 тысяч - в Париже.

Волна протестов во Франции началась в середине сентября, когда на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники с требованием улучшить условия в учебных заведениях. Впоследствии к движению присоединились граждане, недовольные ростом цен, и акции охватили другие регионы страны. Самой массовой стала общенациональная демонстрация, прошедшая 17 октября. По данным Министерства внутренних дел Франции, в ней приняли участие около 550 тысяч человек. В ходе этих акций правоохранительные органы для разгона толпы активно применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Abaca Press / Sipa USA
ТЕГИ:ПротестыПарижФранция

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