«Сильные позиции»: Когда Россия и Украина сядут за стол переговоров
Украинская сторона рассчитывает выйти на переговоры и развернуть ситуацию в свою сторону, однако Россия дала понять, что пойдет на дипломатию лишь на своих условиях.
Конфликт России и Украины закончится дипломатией, но Киев рассчитывает с помощью западных санкций и оружия обратить ситуацию в свою пользу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола. Видео размещено в их канале в Telegram.
«Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций... Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России», - сказал Кулеба.
По его мнению, российская сторона предложит переговоры в тот момент, когда поймет, что проигрывает и находится в плохом положении. Однако Кулеба указал, что в таком случае переговоры будут невыгодны уже самой Украине. Таким образом, заключил он, вводимые странами Запада санкции в отношении Москвы и поставки оружия способствуют улучшению позиций Киева при потенциальных контактах с Россией.
Так, американский миллиардер Илон Маск недавно также выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится дипломатией. Он посвятил этому серию твитов, предложив свой вариант его урегулирования. По словам Маска, рано или поздно противостояние Запада и России на Украине закончится и стороны сядут за стол переговоров.
Маск предложил свой план разрешения конфликта, который состоит из четырех пунктов: проведение повторных выборов в регионах под наблюдением ООН, официальное признание Крыма российской территорией, гарантированное водоснабжение Крыма и нейтральный статус Украины. К сообщению Маск прикрепил голосование, в ходе которого 58,7% подписчиков одобрили предложенный миллиардером план. Бизнесмен также отметил, что считает маловероятной победу Украины в данном противостоянии, поэтому призвал «искать мира, заботясь о народе Украины».
Подобные рассуждения привлекли внимание политиков по обе стороны конфликта. Так, Владимир Зеленский ответил бизнесмену своим опросом. В той же социальной сети президент Украины написал: «Какой Маск вам больше нравится – тот, который поддерживает Украину или тот, который поддерживает Россию?».
Российская сторона же встретила заявления миллиардера с большим энтузиазмом. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев похвалил Маска за такое мнение.
«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания», - написал он в своем Telegram-канале и предположил, что в следующем посте Маск напишет «Ukraine is an artificial state» («Украина — искусственное государство» - ред. НСН).
Во Франции также считают, что конфликт закончится за столом переговоров. Французский президент Эммануэль Макрон 12 октября заявил, что в определенный момент Украине необходимо будет начать переговоры с Россией, отметив, что возвращение к дипломатии будет отвечать интересам обеих стран.
«Украина будет просто обязана это сделать», - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2.
Несмотря на разговоры о возможном урегулировании конфликта, Украина всячески отказывается от дипломатии. Так, 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Соответствующее решение было принято единогласно на заседании СНБО 30 сентября. Ранее в тот же день Зеленский заявил, что украинская сторона готова к диалогу с Россией, но не с Путиным, а «уже с другим президентом».
При этом Владимир Путин после принятия ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России призвал Украину вернуться за стол переговоров, но без обсуждения судьбы новых российских территорий. Он подчеркнул, что люди, живущие в этих регионах, навсегда становятся гражданами России.
От переговоров с Путиным отказался и президент США Джо Байден. Он заявил, что не видит сейчас в этом смысла, но согласился бы обсудить с ним проблему заключенных.
«Он действует жестоко, я думаю, он совершает военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент», — заявил Байден в интервью CNN.
Со своей стороны, Евросоюз также призвал Россию и Украину к мирным переговорам. В проекте резолюции для Генассамблеи ООН ЕС призвал к немедленному окончанию конфликта. Как сообщает издание Euobserver со ссылкой на текст документа, в проекте резолюции, датированном 7 октября, говорится, что страны ООН и международные органы должны поддержать мирное прекращение конфликта «с помощью политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств».
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