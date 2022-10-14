«Сильные позиции»: Когда Россия и Украина сядут за стол переговоров

«Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций... Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России», - сказал Кулеба.

По его мнению, российская сторона предложит переговоры в тот момент, когда поймет, что проигрывает и находится в плохом положении. Однако Кулеба указал, что в таком случае переговоры будут невыгодны уже самой Украине. Таким образом, заключил он, вводимые странами Запада санкции в отношении Москвы и поставки оружия способствуют улучшению позиций Киева при потенциальных контактах с Россией.

Так, американский миллиардер Илон Маск недавно также выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится дипломатией. Он посвятил этому серию твитов, предложив свой вариант его урегулирования. По словам Маска, рано или поздно противостояние Запада и России на Украине закончится и стороны сядут за стол переговоров.