Макрон призвал Путина к переговорам из-за ситуации вокруг Украины

Французский президент Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 призвал главу России Владимира Путина вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта вокруг Украины.

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«Владимир Путин должен прекратить войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров», — заявил глава государства.

По его словам Франция не хочет новой мировой войны.

Ранее Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на поддержку Украины, и продолжает курс на поддержание диалога с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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