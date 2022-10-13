Макрон призвал Путина к переговорам из-за ситуации вокруг Украины

«Владимир Путин должен прекратить войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров», — заявил глава государства.

По его словам Франция не хочет новой мировой войны.

Ранее Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на поддержку Украины, и продолжает курс на поддержание диалога с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

