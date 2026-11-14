Эксперт рассказала, кому пересчитают доплаты к пенсиям с 1 февраля 2027 года

Социальный фонд с 1 февраля следующего года планово пересчитает ежемесячные доплаты к пенсиям ряда россиян. Об этом заявила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового, корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

« С 1 февраля... Социальный фонд России проведет плановый перерасчет доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности», — отметила эксперт.

Кутарова подчеркнула, что получить доплату к пенсии и ее перерасчет смогут работники угольной промышленности со стажем от 25 лет, которые заняты полный рабочий день на добыче угля и сланца, строительстве шахт, в обслуживающих их военизированных горноспасательных частях. Такое право имеют и работники ведущих профессий, в том числе горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин. Для них необходим стаж не менее 20 лет.

Размер доплаты к пенсии зависит от среднемесячного заработка и стажа гражданина и от объема взносов, поступивших в СФ за предыдущий квартал.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что до конца года пенсии прибавят военным пенсионерам и гражданам, у которых появится личное основание для перерасчета.

